Muchos trabajadores madrileños podrían estar perdiendo festivos sin saberlo: esto es lo que pasa si caen en sábado

Los festivos siempre se reciben con ganas: suponen un día libre, una pausa en la rutina y, muchas veces, la posibilidad de alargar el descanso. Sin embargo, no todos los años caen igual en el calendario y, cuando una fiesta coincide con un sábado o un domingo, empiezan las dudas entre los trabajadores.

Esto es lo que ocurre con el 2 de mayo de 2026, Día de la Comunidad de Madrid, que este año cae en sábado. Para muchos empleados que ya descansan ese día de forma habitual, la pregunta es inevitable: ¿se pierde el festivo o la empresa tiene que compensarlo con otro día libre?

Esta coincidencia entre festivos y días de descanso vuelve a reabrir un debate laboral que no siempre tiene una respuesta sencilla, y es que la clave está en el tipo de jornada, el convenio colectivo y el calendario laboral de cada trabajador.

Esto es lo que dice el Estatuto de los Trabajadores sobre los festivos

El punto de partida está en el Estatuto de los Trabajadores, concretamente en el artículo 37, que regula el descanso semanal, las fiestas laborales y los permisos. La norma reconoce 14 festivos al año, que son retribuidos y no recuperables.

Sin embargo, la ley no establece de forma expresa que esos festivos tengan que trasladarse o compensarse siempre que coincidan con un día de descanso habitual, como puede ocurrir con un sábado para quienes trabajan de lunes a viernes. Por tanto, si un festivo cae en sábado, no significa necesariamente que todos los trabajadores tengan derecho a disfrutar otro día libre a cambio.

Si un festivo cae en sábado, no significa necesariamente que todos los trabajadores tengan derecho a disfrutar otro día libre a cambio / Comunidad de Madrid

El papel del Tribunal Supremo

El debate se ha intensificado por varias resoluciones del Tribunal Supremo, que han matizado cómo debe interpretarse esta situación. El alto tribunal distingue entre dos derechos laborales diferentes: el derecho al festivo retribuido y el derecho al descanso semanal.

Cuando ambos coinciden y el trabajador pierde de forma efectiva uno de esos derechos, puede existir derecho a compensación. Aun así, esta doctrina no se aplica de forma generalizada, sino que debe analizarse caso por caso. Los supuestos en los que más suele tener relevancia son aquellos relacionados con turnos rotativos, empleos de lunes a domingo o calendarios laborales variables.

¿Cuándo debe compensarse un festivo en sábado?

La compensación puede tener sentido cuando el festivo coincide con un descanso que no es el habitual, cuando el trabajador termina disfrutando de menos festivos que otros compañeros o cuando el convenio colectivo reconoce expresamente ese derecho.

También puede producirse en sectores con turnos, guardias o jornadas especiales, donde el calendario laboral no sigue el patrón clásico de lunes a viernes. En estos casos, la empresa podría tener que compensar ese festivo con otro día de descanso o con la fórmula prevista en el convenio correspondiente.

El alto tribunal distingue entre dos derechos laborales diferentes: el derecho al festivo retribuido y el derecho al descanso semanal / ARCHIVO

Entonces, ¿qué ocurre con el festivo del 2 de mayo de 2026 en Madrid?

El 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, es uno de esos festivos que cae en sábado en 2026. Eso significa que, para muchos empleados con jornada estándar, esto no supondrá necesariamente un día adicional de descanso.

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Ahora, en sectores con turnos, horarios variables o actividad durante los fines de semana, sí podría abrir la puerta a una compensación. En estos casos, será necesario revisar el convenio colectivo y el calendario laboral pactado en la empresa.