La Aemet pronostica un tiempo más estable para este jueves en Madrid: solo se registrarán precipitaciones en estas zonas

Tras una jornada de avisos amarillos e incluso naranjas y el plan de inundaciones activado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este jueves en Madrid un cambio radical del tiempo. Adiós a las tormentas y a las fuertes lluvias, al menos durante unas horas, aunque sí se podrán registrar algunas precipitaciones en una zona en concreta de Madrid.

¿Adiós a las precipitaciones?

La Aemet espera que este jueves 30 de abril en la capital no se registren precipitaciones. La jornada comenzará marcada por un cielo muy nuboso hasta las 12:00 horas, momento en el que la nubosidad evolucionará hasta situarse en lo alto. Además, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo muy alto 8, por lo que la protección solar es esencial y se recomienda evitar la exposición directa.

Y en las Sierras de Guadarrama y Somosierra el pronóstico del organismo estatal es diferente: en esta zona sí se podrán producir precipitaciones, algunas lluvias débiles de madrugada y primeras horas en forma de chubasco vespertino. El estado del cielo estará marcado por intervalos nubosos con nubes bajas por la mañana que localmente podrán reducir la visibilidad y nubosidad alta y de evolución diurna por la tarde.

Subida de las temperaturas

Tras el fenómeno adverso meteorológico se espera que las temperaturas máximas incrementen. En la capital la Aemet espera que los termómetros oscilen entre los 20 grados de máxima y los 12 grados de mínima.

Así pronostica la Aemet que varíen las temperaturas durante los próximos días. / Aemet

Y en la montaña la previsión en la misma: mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Así se muestra en el pronóstico de Guadarrama, donde las temperaturas variarán entre los 20 grados de máxima y los 7 grados de mínima, y en Somosierra, donde oscilarán entre los 17 grados de máxima y los 7 grados de mínima.

El tiempo en Madrid sigue sin estabilizarse por completo y en el horizonte del pronóstico, las lluvias son protagonistas. Por el momento queda disfrutar de los rayos de sol de esta próxima jornada.