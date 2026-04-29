Del "mad, bad and dangerous" a las acusaciones de "trucos sucios": ¿por qué Inglaterra lleva décadas odiando a Simeone?

Hay pocas cosas que unan tanto al conjunto de Inglaterra como lo hace el odio, desde lo más profundo de las entrañas de cada inglés, a Diego Pablo Simeone. Quizás el amor que le profesaban, y le siguen profesando tras su muerte, a la reina Isabel II, el fervor por el fish and chips y el convencimiento de que Gibraltar les pertenece estén por encima, pero a partir de ahí, poco más. Y es que desde aquellos octavos de final del Mundial de 1998 en Saint-Étienne, que ya venían calientes de por sí como siempre que se enfrentan los inventores del fútbol a Argentina por las rivalidades previas -mano de Dios mediante- y por qué no decirlo, también por aquello de la geopolítica y las Malvinas, todo explotó en una relación que, siempre desde la distancia, no conoce de afectos.

Y lo hizo por una de las acciones que han pasado a las historia de los Mundiales. Nada más arrancar la segunda parte de aquel duelo, que entonces marchaba con 2-2 en el marcador tras una primera parte trepidante, Simeone entra con fuerza y derriba a David Beckham en la pelea por un balón dividido. El árbitro, el danés, Kim Milton Nielsen, señala falta, y el entonces capitán de Argentina da un toquecito en la cabeza a su rival, que desde el suelo se revuelve, levanta el talón derecho y le golpea en la corva, lo que el ahora técnico del Atlético aprovecha para caer al suelo y quejarse de forma más ostentosa de lo que parecía el daño real.

El resultado, roja para Beckham, e Inglaterra fuera en los penaltis. El jugador entonces del United pasó en un segundo de niño mimado a señalado por todo un país tras un partido que había reunido a 25 millones de ingleses frente a la televisión, superando incluso el seguimiento del funeral de Diana de Gales, récord previo. Y por supuesto, abrió una herida mundialista que inicio a una relación que dejó a Simeone como uno de los grandes enémigos públicos de todo un país, una etiqueta que sigue vigente casi 30 años después.

Perdón de Beckham... pero no de los ingleses

"Cometí un estúpido error que me costó muy caro. Si existiese una pastilla con la que pudiera borrar un recuerdo sería ése. No puedo culpar a Simeone por mi estúpida reacción, él hizo su trabajo y lo que pasó fue mi responsabilidad", recordaba el propio Beckham en el documental que estrenó el año pasado en Netflix, en el que, como no podía ser de otra forma, también participó Simeone, y en él que reconoció que no era para tanto, y mucho menos para una roja: "Absolutamente no, absolutamente no. El contacto es mínimo, hay una exageración [por] un imaginario golpeo de David".

Ambos sellaron el perdón apenas un año después, en 1999, en un duelo de Champions entre United e Inter en el que intercambiaron camisetas, en una imagen simbólica que, por otro lado, no terminó de calar en la sociedad inglesa. Y es que desde entonces, cada vez que el Cholo se ha cruzado con un equipo de las islas, la mayoría de veces como técnico del Atlético, la animadversión ha quedado patente, yendo incluso a más con el paso de los años.

6 de 8 eliminatorias ganadas

Desde que entrena a los rojiblancos, Simeone y el Atlético de Madrid han disputado 24 partidos ante equipos de la Premier League. Venció en nueve de estos por competiciones como la Champions, la Europa League y la Supercopa de Europa, pero eso no es lo más llamativo. Y es que de las ocho eliminatorias disputadas contra las potencias del Reino Unido, salió como vencedor de 6.

Solamente Chelsea en el año 2021 y Manchester City allá por el 2023 pudieron derrotar a Simeone en Champions a 180 minutos. Otros conjuntos de la talla de Liverpool, Manchester United, Leicester o Tottenham, además del citado Chelsea, cayeron ante un Atlético de Madrid que ahora vuelve a tener el Reino Unido como un paso intermedio para intentar llegar a la final de la Copa de Europa.

En muchas de ellas, la figura del Cholo trascendió a lo puramente deportivo. La del City, tras las acusaciones de Guardiola de plantear un "fútbol prehistórico", acabó con una batalla campal en el Metropolitano y con el Mirror acuñando una frase en su portada -"Mad, bad and dangerous (locos, feos y peligrosos)- que algunos atléticos asumieron de buen grado, al contrario de lo que pretendían los ingleses, que la lanzaron en un tono burlón.

Portada del Mirror antes del Atlético-Arsenal de Champions. / Mirror

Recordadas son también su salida de Old Trafford a la carrera mientras recibía botellazos y escupitajos, tras eliminar al United, o sus piques con la grada del Liverpool, una plaza que ha visitado en repetidas ocasiones. Sin ir más lejos, esta Champions acabó expulsado después de que un aficionado le insultara desde la primera fila de Anfield, algo que desquició al argentino, que fue a por él y no llegó porque fue detenido por los miembros de su propio cuerpo técnico.

El fantasma del césped

Ahora, en Inglaterra están más que pendientes de la eliminatoria con el Arsenal, y de lo que deparará en los banquillos. El propio 'Mirror' ha titulado en su portada "Simeone, a pain in the grASS" (Simeone es un fastidio) y destaca que "Gunners fear more of dirty Diego's pitch tricks" (los 'gunners' temen más trucos sucios de Diego con el césped).

Con la expresión "a pain in the grass" el diario inglés sustituye la palabras "ass (culo)" por "grass (hierba)" en la frase hecha "a pain in the ass" (un grano en el culo / un pesado). Según aseguran en su publicación, el Arsenal teme que el Atlético les prepare una trampa con el césped, y recuerda lo ocurrido en la eliminatoria ante el Tottenham, cuando dan a entender que los fallos del portero londinense fueron provocados porque el club local regó de más el césped.

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Sea como fuere, a partir de este martes se vivirá un episodio más de una rivalidad imperecedera, al menos de una parte, la inglesa, hacia la otra. Mientras tanto, tanto el argentino como su equipo se pueden agarrar a los precedentes para soñar con llegar a la final. De hecho, ya saben lo que es eliminar al Arsenal de competiciones europeas. Ocurrió en la Europa League del año 2018. Tras empatar a uno en Londres con gol de Antoine Griezmann, se venció en la vuelta por 1 a 0 con gol de Diego Costa para llegar a la final de Lyon. Ahí, y frente al Marsella, se logró el último título europeo del Cholo con su Atlético. Una sequía que ahora esperan romper en Budapest, previo paso, eso, por Madrid y Londres.