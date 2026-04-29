Reparto en el complejo de lujo Canalejas: la galería para OHLA y el Four Seasons para Mohari

La constructora OHLA y la firma de inversión Mohari Hospitality han culminado el reparto de los principales activos de Centro Canalejas, el gran complejo de lujo junto a la Puerta del Sol, en el centro de Madrid. La operación deja en manos de OHLA el centro comercial Galería Canalejas y el aparcamiento principal, mientras Mohari se convierte en propietario único del hotel Four Seasons.

El acuerdo, anunciado de forma preliminar en octubre de 2025 y hecho oficial este miércoles, pone fin a la copropiedad que ambas compañías mantenían sobre el complejo desde 2017. Mohari, la sociedad del magnate israelí Mark Scheinberg, fundador de PokerStars, asume también el local comercial arrendado a Hermès y el espacio de aparcamiento asociado. Los detalles financieros de la transacción no han trascendido.

La división se produce tras un proceso de refinanciación de la deuda de Centro Canalejas. Tras el reparto, cada parte asume la deuda asociada a los activos que conserva. En el caso de OHLA, el acuerdo incluye la refinanciación de 63 millones de euros vinculados a la galería y al aparcamiento principal, según la comunicación remitida a la CNMV.

OHLA sostiene que la propiedad única de Galería Canalejas permitirá una gestión "más ágil y enfocada al crecimiento", además de impulsar nuevas oportunidades comerciales y reforzar su posicionamiento en el mercado del lujo de Madrid. La galería, de 15.000 metros cuadrados, reúne una veintena de firmas como Tom Ford, Dior, Louis Vuitton o Rolex, pero tuvo un arranque con dificultades para elevar su ocupación y la zona de restauración no logró consolidar el flujo de público previsto.

"Desde el principio, vimos Madrid como uno de los mercados de lujo más atractivos de Europa y, dentro de la ciudad, Centro Canalejas Madrid como uno de sus activos más icónicos. Asumir la propiedad nos permite seguir marcando la trayectoria a largo plazo del inmueble", asegura Mark Scheinberg sobre la adquisición del control exclusivo del Four Seasons Hotel Madrid.

El hotel, inaugurado en 2020, es el primero que firma la cadena de lujo canadiense en España y se ha convertido en el activo más emblemático del complejo. Cuenta con 200 habitaciones, 22 residencias privadas, varios restaurantes, una terraza con piscina, una colección de arte de unas 1.500 piezas y "el mayor centro wellness de Madrid", según la compañía.

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El activo hotelero está ligado a un contrato de larga duración con Four Seasons. El acuerdo con la cadena se firmó por 80 años, con revisiones cada veinte años por parte de la hotelera, que aporta la marca y su canal de ventas, mientras que la estructura laboral recae en la propiedad. En 2023, el establecimiento empleaba a más de 470 trabajadores, con un coste laboral superior a 22 millones de euros.