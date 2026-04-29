Recoletos se llena de joyas bibliográficas: vuelve la feria más buscada por los amantes de los libros antiguos y raros

Madrid tiene una forma muy particular de medir la primavera: por el perfume inconfundible que desprenden los libros cuando han vivido más de una vida. Del 30 de abril al 17 de mayo, ese tramo entre Cibeles y la calle Almirante se transformará de nuevo en una gran librería al aire libre con la celebración de la 48ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, una cita que desde hace décadas convoca a lectores, coleccionistas, investigadores y curiosos en busca de hallazgos inesperados.

Organizada por la Asociación de Libreros de Lance de Madrid, reunirá este año a 37 librerías especializadas llegadas de distintos puntos de España. En sus casetas convivirán los libros modestos, al alcance de cualquier bolsillo, con piezas destinadas a despertar el deseo de los bibliófilos: primeras ediciones, ejemplares firmados, manuscritos, incunables, grabados, mapas, revistas, periódicos, cómics y otros objetos de coleccionismo en papel. Ese es, precisamente, uno de los encantos de esta feria: que permite pasar del libro de un euro a la rareza bibliográfica en apenas unos pasos.

Julia Navarro inaugurará el 30 de abril una edición que rinde homenaje al 150º aniversario de la Editorial Calleja. / EUROPA PRESS

La inauguración tendrá lugar el jueves 30 de abril, a las 12:30 horas, con el pregón de Julia Navarro. La escritora y periodista, una de las autoras españolas más leídas dentro y fuera del país, será la encargada de abrir oficialmente una edición marcada por la memoria editorial. Navarro, autora de novelas como Dime quién soy, La Hermandad de la Sábana Santa o El niño que perdió la guerra, pondrá voz a una feria que reivindica el libro no sólo como objeto de lectura, sino también como testimonio material de la cultura.

La edición de este año mira de manera especial hacia la Editorial Calleja, coincidiendo con el 150 aniversario de una casa que dejó una huella profunda en generaciones de lectores. Fundada por Saturnino Calleja, su nombre quedó ligado para siempre a la literatura infantil española, aunque su catálogo fue mucho más amplio. La feria recordará esa dimensión con la edición facsímil del catálogo de la Casa Editorial Saturnino Calleja de 1911, acompañado por una introducción de Javier Lucas y Javier Ortega, de Revive Madrid. El volumen permitirá redescubrir la variedad de un proyecto editorial que abarcó cuentos, manuales, libros pedagógicos, obras religiosas, textos de divulgación, biografías y literatura para adultos.

Un hombre observa varios libros en una de las casetas de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. / EUROPA PRESS

También el cartel de la feria dialoga con ese homenaje. Su autor, el ilustrador Juan Berrio, ha imaginado una escena de transmisión lectora entre abuelos y nietos, un guiño a la continuidad afectiva que tantas veces se produce alrededor de los libros. Con una paleta contenida y un aire que remite al cartelismo de mediados del siglo XX, Berrio propone una imagen luminosa y nostálgica, pensada para celebrar tanto la estación como la memoria compartida de los lectores.

Firmas de carteles y dibujos

La feria no será únicamente un lugar de compra y paseo. Tras la buena acogida de años anteriores, regresan también Los sábados de Recoletos, una programación matinal que incluirá firmas de carteles y dibujos en la caseta de información con Juan Berrio y Raúl Fernández Calleja, además de recorridos históricos gratuitos coordinados por Juan Carlos González, de Carpetania Madrid. Estos paseos explorarán la relación entre el Paseo de Recoletos y el mundo del libro, recordando que la ciudad también puede leerse como un gran archivo abierto.

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Desde 1977, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Madrid ha construido una identidad propia dentro del calendario cultural. No compite con la novedad editorial, sino que ofrece otra forma de acercarse a la lectura: más lenta, más azarosa, más cercana al descubrimiento. En sus stands, cada volumen parece guardar una biografía secreta. Cada dedicatoria, cada subrayado y cada cubierta gastada recuerdan que los libros no sólo se escriben y se publican, también circulan, envejecen, cambian de manos y encuentran lectores.