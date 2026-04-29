El Rayo disputa su última batalla en Vallecas con el sueño de una final en Leipzig para la historia

El Rayo Vallecano sueña en grande, en concreto con un lugar en mente: el Redbull Arena de Leipzig donde se disputará la final que dirimida el nuevo campeón de la Uefa Conference League. Para ello tiene por delante 180 minutos, dos partidos en los que se mide al gran favorito de la eliminatoria, un Racing de Estrasburgo que parte como favorito en todas las quinielas. Los franceses han perdido únicamente un partido en Europa esta temporada, 0-2 durante los cuartos de final en su visita al Mainz, al que luego golearon en la vuelta endosándoles un doloroso 4-0. Es un equipo rocoso, consistente como demostró en la fase de liga donde se consagraron como líder invicto de la primera fase.

Sin embargo ya saben el sobrenombre que acuña el equipo de Vallecas: matagigantes. Específicamente en su feudo, como ya demostró en la goleada al AEK Atenas en cuartos de final, o como bien saben los tres transatlánticos del fútbol español: ni Barcelona, ni Real Madrid ni Atlético han conseguido vencer a los de la franja cuando se visten de locales. A eso se acoge el equipo de Íñigo Pérez a la mística de un barrio que siente a su equipo en la sangre y al compromiso de unos jugadores que sueñan con seguir escribiendo sus nombres en los libros de la historia del Rayo.

Los jugadores del Rayo Vallecano celebran su victoria ante el Atlético de Madrid en LaLiga / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El conjunto franjirojo llega con una dinámica favorable a sus espaldas, con tan solo dos derrotas en sus últimos seis partidos. En el campeonato liguero marchan undécimos, con cinco puntos por encima de la zona de descenso, y con la permanencia aun por sellar en las próximas jornadas, una contienda a múltiples bandas a fin de lograr la ansiada salvación, tan cara esta temporada. Por ello se agarran a la Conference como fuente de ilusión y confianza que impulse el ánimo de la plantilla.

El entrenador del Rayo ya conoce los futbolistas con los que podrá contar para el duelo contra los franceses y las bajas: Álvaro García, Luiz Felipe y Randy Nteka por lesión y los no inscritos Mumin, Vertrouwd, Fran Pérez y Carlos Martín. Sin poder contar con tres de los defensas centrales del primer equipo, Íñigo Pérez tendrá que recurrir a Pathe Ciss como central, ocupando así el doble pivote en el centro del campo Unai López y el capitán Oscar Valentín. La otra duda se encuentra en la portería: si Batalla se encuentra disponible defenderá los tres palos, en caso contrario lo hará un Dani Cárdenas que ha dejado grandes actuaciones en sus últimos partidos.

Un Estrasburgo que llega como favorito

Enfrente estará un Estrasburgo que ya dio un aviso este fin de semana en la Ligue 1 al remontar al Lorient con dos goles en el tiempo añadido (2-3). El conjunto dirigido por Gary O’Neil desde la destitución de Liam Rosenior en enero, con una plantilla cuyo valor triplica al del Rayo, terminó líder en la fase de liga de la Conference, invicto y con solo un empate. Sin embargo, los de Alsacia han ido perdiendo piezas importantes del equipo por el camino, como su máximo goleador con 20 tantos, Joaquín Panichelli, lesionado de gravedad hasta final de temporada, o el mediocentro Valentín Barco, sancionado tras el partido frente al Mainz.

Con O’Neil al mando y jugando como visitante, se espera un equipo más conservador, que busque mantener sus opciones de cara al partido de vuelta en el Stade de la Meinau. Aun así, el Rayo deberá estar atento a un rival fresco y atrevido, con jóvenes con hambre de éxito, velocidad y desborde como Emmanuel Emegha, alternativa en ataque a Panichelli, además de la experiencia de futbolistas como Ben Chilwell, ex lateral del Chelsea.

Posibles onces:

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Pathe Ciss, Chavarria, Oscar Valentín, Unai López, Isi, Ilias Akhomach, De Frutos y Camello.

Racing de Estrasburgo: Penders, Ouattara, Doukoure, Omobamidele, Chilwell, Oyedele, El Mourabet, Moreira, Enciso, Godo y Emegha.