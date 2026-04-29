Madrid ya tiene programa para las Fiestas del Dos de Mayo 2026: conciertos gratis, recreaciones históricas y 1.000 drones en el cielo

Madrid se prepara para vivir uno de los fines de semana más especiales de la primavera. Se acercan las Fiestas del Dos de Mayo 2026, que volverán a llenar la región de vida con una programación gratuita que combina la recreación histórica del levantamiento de 1808, los conciertos gratuitos en la explanada de Puente del Rey y un llamativo espectáculo nocturno con 1.000 drones en el Parque de la Cuña Verde de Latina.

La programación, presentada en la Casa Museo Lope de Vega por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, está pensada para todos los públicos y busca reforzar el carácter cultural de una de las fechas más simbólicas del calendario madrileño.

Cartel de las Fiestas del Dos de Mayo 2026 / COMUNIDAD DE MADRID

Una recreación histórica

El 2 de mayo recuerda el levantamiento del pueblo madrileño contra la ocupación francesa en 1808, un episodio clave de la historia de la ciudad y de la Comunidad de Madrid. Para conmemorarlo, este año se celebrará una gran escenificación a cargo de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814.

La recreación tendrá lugar el sábado 2 de mayo y se desarrollará en diferentes espacios de la capital, desde la calle de Alcalá hasta la Puerta del Sol y la explanada de Puente del Rey. El montaje contará con participantes caracterizados, caballos, carruajes y piezas de artillería. Durante la representación se evocarán algunos de los momentos más reconocibles de aquella jornada histórica, como la defensa del cuartel de Monteleón o los sucesos de la Plaza de Oriente.

Además de los conciertos y el show de drones, la Comunidad de Madrid ha programado actividades culturales en varios espacios / ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS DE MADRID

Conciertos gratis en Puente del Rey

La música será uno de los ejes centrales de la programación. La explanada de Puente del Rey se convertirá en el escenario principal de las fiestas, con actuaciones gratuitas y acceso libre hasta completar aforo.

El cartel reunirá a artistas consolidados y nombres destacados de la nueva escena musical. El 30 de abril actuarán Berkana y Los Seminuevos y Lobos Negros. El 1 de mayo será el turno de la madrileña Bely Basarte, que llevará su repertorio pop a Puente del Rey, y de Judeline, una de las artistas jóvenes con mayor proyección. Por otro lado, la jornada del 2 de mayo contará con el concierto de joseluis y con la actuación de Alcalá Norte.

Judeline será una de las artistas que actuará en las Fiestas del Dos de Mayo / ARCHIVO

Un espectáculo gratuito de drones

Una de las grandes novedades de las Fiestas del 2 de mayo 2026 será Madrid en el Cielo, un espectáculo gratuito con 1.000 drones volando de forma simultánea en el Parque de la Cuña Verde de Latina.

La exhibición, diseñada por la Comunidad de Madrid en colaboración con Indra, tendrá una duración aproximada de 12 minutos y mostrará 10 escenas y hasta 16 figuras inspiradas en la historia, los símbolos y el patrimonio cultural de la región.

Bajo el título Madrid en el cielo, el espectáculo reunirá 1.000 drones volando de manera simultánea sobre la capital / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Zarzuela, folclore y tradición madrileña

La programación también reservará un espacio importante para la tradición musical. El 1 de mayo, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) ofrecerá en Puente del Rey una antología de zarzuela bajo la dirección de Luis Miguel Méndez Chaves, con algunos de los títulos más conocidos del teatro lírico.

El 2 de mayo, la Asociación Cultural de Música y Danza Arrabel interpretará melodías de Madrid y de regiones cercanas tanto en Puente del Rey como en el Parque de Santander. Ese mismo día, la Asociación Coros y Danzas Francisco de Goya presentará Lo nuestro, un espectáculo dedicado a los bailes y danzas de la capital, con piezas goyescas y de escuela bolera.

El domingo 3 de mayo llegará el primer Encuentro de Folclore, con grupos procedentes de Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía y Aragón. También participará la Rondalla Santa Eulalia de Mos, llegada desde Pontevedra, que ofrecerá un pasacalles. Esta formación inspiró la película Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo, que se proyectará dentro de la programación.

Las Mayas y más actividades en municipios de Madrid

Las fiestas también mirarán hacia las tradiciones populares de origen medieval. La Fiesta de Las Mayas, declarada Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid, formará parte de la agenda con cantos, romerías y exhibiciones en distintos municipios.

Entre las localidades participantes figuran El Molar, Colmenar Viejo, Fuentidueña de Tajo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo y Estremera, donde esta tradición sigue muy presente en el calendario festivo.

Además, el Centro Cultural Pilar Miró acogerá el 2 de mayo Contrario a las agujas del reloj, una propuesta escénica y musical dirigida por Antonino Nieto Rodríguez, en la que poesía y acción teatral se combinan para plantear un diálogo simbólico entre los vivos y quienes ya no están.

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Ese mismo día, siete bandas municipales participarán en el programa Música en el aire, con conciertos en calles y plazas de Galapagar, Morata de Tajuña, Moratalaz, Parla, San Martín de Valdeiglesias, Valdemoro y Villarejo de Salvanés.