Evento 'The Change'
El predicador Dani Alves, cabeza de cartel del masivo encuentro que convertirá el estadio Metropolitano en un templo evangélico
El estadio del Atlético de Madrid será sede este sábado de 'The Change', "uno de los mayores encuentros cristianos contemporáneos de Europa" y que reunirá a más de 40.000 personas
Habituado a ser un templo del fútbol, este sábado al estadio Metropolitano le tocará volver a serlo, pero de otra cosa. La casa del Atlético de Madrid acogerá este sábado 2 de mayo 'The Change Madrid 2026', uno de los "mayores encuentros cristianos contemporáneos de Europa", que reunirá "a más de 40.000 personas en una jornada que fusiona música gospel, evangelización y formación de líderes", según explican desde la organización.
El exfutbolista será el cabeza de cartel del evento, y a las 16.00 horas "ofrecerá un testimonio público en el que compartirá cómo y por qué ha decidido convertirse al evangelio, en una intervención que se prevé de gran interés mediático y social".
Ese mismo día, sábado, por la mañana, desde las 9:00 horas, varias iglesias repartidas por Madrid acogerán "un espacio de formación estratégica dirigido a líderes, empresarios, pastores y profesionales". Y por la tarde llegará el plato fuerte.
Entrada gratuita
El Riyadh Air Metropolitano abrirá sus puertas a las 17:30 horas. La entrada es gratuita, aunque los asistentes deberán obtener previamente su código de reserva a través de la web oficial de The Change.
A partir de las 19:00 horas actuarán diversos artistas evangélicos internacionales, entre ellos BeBe Winans, de Estados Unidos, descrito como una "leyenda del góspel" y ganador de varios premios Grammy; Marcos Brunet, de Argentina y Brasil; Débora Romo, de México; Kike Pavón, de España; MOG Music, de Ghana, y un coro góspel internacional.
Según los organizadores, "la presencia de referentes mundiales del deporte y la música refuerza la dimensión internacional y transversal de The Change, consolidando a Madrid como capital europea del gospel y punto de encuentro para miles de asistentes procedentes de Europa, América y África".
- El plantón de las estrellas del tenis a entrenar en el Bernabéu: 'No quiero sentir que estoy fuera del torneo
- Carmen, la cuchillera de 81 años que solo admite pagos en efectivo: 'El día que yo me jubile se irán a comprar a El Corte Inglés, pero me da igual
- La desconocida plaza de Madrid con casitas de colores perfecta para huir de las aglomeraciones del centro: 'Es como un pequeño pueblo dentro de la gran ciudad
- La Aemet lanza un aviso amarillo para toda la Comunidad de Madrid: esto es lo que se espera en la jornada de mañana
- Cambio en los supermercados de Madrid: cobrarán un depósito por botellas y latas desde noviembre
- El Museo del Ferrocarril celebra este domingo el 'Día del Niño y la Niña' con acceso gratuito, talleres y teatro musical
- Todos los conciertos gratis de las Fiestas del Dos de Mayo en Madrid: artistas, fechas, horas y ubicación
- Madrid coloca la primera piedra del futuro Parque Comercial El Cañaveral, llamado a ser el mayor de la capital