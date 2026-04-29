El predicador Dani Alves, cabeza de cartel del masivo encuentro que convertirá el estadio Metropolitano en un templo evangélico

Habituado a ser un templo del fútbol, este sábado al estadio Metropolitano le tocará volver a serlo, pero de otra cosa. La casa del Atlético de Madrid acogerá este sábado 2 de mayo 'The Change Madrid 2026', uno de los "mayores encuentros cristianos contemporáneos de Europa", que reunirá "a más de 40.000 personas en una jornada que fusiona música gospel, evangelización y formación de líderes", según explican desde la organización.

El exfutbolista será el cabeza de cartel del evento, y a las 16.00 horas "ofrecerá un testimonio público en el que compartirá cómo y por qué ha decidido convertirse al evangelio, en una intervención que se prevé de gran interés mediático y social".

Ese mismo día, sábado, por la mañana, desde las 9:00 horas, varias iglesias repartidas por Madrid acogerán "un espacio de formación estratégica dirigido a líderes, empresarios, pastores y profesionales". Y por la tarde llegará el plato fuerte.

Entrada gratuita

El Riyadh Air Metropolitano abrirá sus puertas a las 17:30 horas. La entrada es gratuita, aunque los asistentes deberán obtener previamente su código de reserva a través de la web oficial de The Change.

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A partir de las 19:00 horas actuarán diversos artistas evangélicos internacionales, entre ellos BeBe Winans, de Estados Unidos, descrito como una "leyenda del góspel" y ganador de varios premios Grammy; Marcos Brunet, de Argentina y Brasil; Débora Romo, de México; Kike Pavón, de España; MOG Music, de Ghana, y un coro góspel internacional.

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Según los organizadores, "la presencia de referentes mundiales del deporte y la música refuerza la dimensión internacional y transversal de The Change, consolidando a Madrid como capital europea del gospel y punto de encuentro para miles de asistentes procedentes de Europa, América y África".