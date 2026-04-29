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Evento 'The Change'

El predicador Dani Alves, cabeza de cartel del masivo encuentro que convertirá el estadio Metropolitano en un templo evangélico

El estadio del Atlético de Madrid será sede este sábado de 'The Change', "uno de los mayores encuentros cristianos contemporáneos de Europa" y que reunirá a más de 40.000 personas

Imagen de la edición pasada del evento 'The Change'

Imagen de la edición pasada del evento 'The Change' / CHARIS internacional

EPE

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Habituado a ser un templo del fútbol, este sábado al estadio Metropolitano le tocará volver a serlo, pero de otra cosa. La casa del Atlético de Madrid acogerá este sábado 2 de mayo 'The Change Madrid 2026', uno de los "mayores encuentros cristianos contemporáneos de Europa", que reunirá "a más de 40.000 personas en una jornada que fusiona música gospel, evangelización y formación de líderes", según explican desde la organización.

El exfutbolista será el cabeza de cartel del evento, y a las 16.00 horas "ofrecerá un testimonio público en el que compartirá cómo y por qué ha decidido convertirse al evangelio, en una intervención que se prevé de gran interés mediático y social".

Ese mismo día, sábado, por la mañana, desde las 9:00 horas, varias iglesias repartidas por Madrid acogerán "un espacio de formación estratégica dirigido a líderes, empresarios, pastores y profesionales". Y por la tarde llegará el plato fuerte.

Entrada gratuita

El Riyadh Air Metropolitano abrirá sus puertas a las 17:30 horas. La entrada es gratuita, aunque los asistentes deberán obtener previamente su código de reserva a través de la web oficial de The Change.

La nueva vida de Dani Alves: de futbolista a predicador en una iglesia de Girona

La nueva vida de Dani Alves: de futbolista a predicador / .

A partir de las 19:00 horas actuarán diversos artistas evangélicos internacionales, entre ellos BeBe Winans, de Estados Unidos, descrito como una "leyenda del góspel" y ganador de varios premios Grammy; Marcos Brunet, de Argentina y Brasil; Débora Romo, de México; Kike Pavón, de España; MOG Music, de Ghana, y un coro góspel internacional.

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Según los organizadores, "la presencia de referentes mundiales del deporte y la música refuerza la dimensión internacional y transversal de The Change, consolidando a Madrid como capital europea del gospel y punto de encuentro para miles de asistentes procedentes de Europa, América y África".

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