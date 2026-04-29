El Pleno de Cibeles pide al Gobierno retirar la regularización extraordinaria de migrantes

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este miércoles una proposición del grupo municipal del Partido Popular en la que rechaza la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, reprueba su gestión en materia de acogida y reclama la retirada del real decreto de regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular.

Defendida por el portavoz del PP, Carlos Izquierdo, la iniciativa ha salido adelante con los votos favorables de los grupos municipales de PP y Vox, mientras que PSOE y Más Madrid han votado en contra. El texto aprobado plantea además que cualquier modificación normativa en materia de extranjería se tramite como proyecto o proposición de ley en el Congreso de los Diputados.

Durante su intervención, Izquierdo ha calificado la medida del Ejecutivo central de “chapuza” y ha sostenido que “carece de humanidad” al tratarse de una “gestión improvisada y deficiente” del Ejecutivo de Sánchez. El portavoz popular ha reprochado también la falta de coordinación con los ayuntamientos y ha asegurado que las administraciones locales no han recibido información suficiente ni financiación para afrontar las consecuencias administrativas y sociales de la regularización.

Asimismo, el edil del PP ha defendido que la iniciativa impulsada por el Gobierno “carece de los mecanismos de control necesarios” y ha señalado que vulnera los principios europeos en materia migratoria y contraviene los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Vox ha apoyado la proposición del PP. Su portavoz municipal, Javier Ortega Smith, ha agradecido a los populares la “cordura” demostrada con este texto. “Gracias por aceptar que esa teoría del multiculturalismo de la izquierda es un auténtico fracaso, pero llegan tarde porque la inseguridad ya es una triste realidad que ha costado la vida a muchas personas, y porque la saturación de nuestros servicios sociales es una auténtica realidad”, ha afirmado durante el debate.

Desde el PSOE, su portavoz municipal, Reyes Maroto, ha rechazado el planteamiento de la proposición y ha criticado el modelo de “prioridad nacional”, que supone trasladar a buena parte de los vecinos que “valen unos menos que otros”. Maroto ha defendido que las personas migrantes “no vienen buscando privilegios, sino seguridad, trabajo y futuro”; así como que el modelo de regularización del PSOE es una “herramienta eficaz” para ordenar lo “existente” y sacar a personas de la economía sumergida

También Más Madrid ha rechazado la iniciativa. La concejala Carolina Elías ha pedido al PP que, si tuviera un “ápice” de humanidad, retirara la propuesta. Elías ha reclamado a los populares que entiendan que detrás de sus decisiones hay “familias enteras” haciendo colas para recibir el certificado de vulnerabilidad en unas oficinas que, según ha reprochado, el Consistorio “decidió no reforzar”. Su intervención ha provocado un momento de tensión en el hemiciclo después de que llamara “esclavistas” a la bancada popular, siendo reprendida por el presidente del Pleno, Borja Fanjul.