TRANSPORTE PÚBLICO
Es oficial: ya está disponible la nueva tarjeta de transporte que te permitirá disfrutar de Madrid con tarifas reducidas
Este pase permitirá desplazarse por la capital haciendo un uso ilimitado de metro, autobús, cercanías y metro ligero
Moverse en la Comunidad de Madrid sin límites, usando cualquiera de sus transportes públicos, de manera práctica y rentable, ya es posible gracias al Abono Turístico de Transporte, también conocido como Tarjeta Turística o Abono por días.
Disponible en físico (incluyendo el precio de la tarjeta) y en formato virtual, este título turístico es de carácter personal y permite efectuar un número ilimitado de desplazamientos dentro de la zona elegida, que en el caso de esta Tarjeta Turística pueden ser la zona A, o la zona T.
¿Qué incluye cada zona a elegir?
Las dos zonas definidas para este abono de transporte son la zona A, que coincide prácticamente con el término municipal de Madrid, y la zona T, que comprende la totalidad de la cobertura geográfica de los Abonos Transporte hasta la zona E2.
De forma concreta, en caso de seleccionar la zona A, el abono incluirá:
- Metro, en todas sus líneas dentro de esta zona, no siendo necesario abonar la tarifa suplemento del Aeropuerto.
- E.M.T. en todas sus líneas de autobuses (excepto la línea express al Aeropuerto).
- RENFE, entre las estaciones de cercanías incluidas en esta zona.
- Metro Ligero ML1.
En el caso de la zona T, que cuenta con una cobertura más completa:
- Metro, en todos los servicios, no siendo necesario abonar la tarifa suplemento del Aeropuerto.
- Servicios regulares de transporte de viajeros por carretera en todas sus líneas.
- Toda la red de RENFE Cercanías.
- Metro Ligero ML2, ML3 y ML4.
¿Cuál es su precio y donde puedo adquirirla?
La Tarjeta podrá adquirirse en todos los canales de venta autorizados como la App Tarjeta Transporte, las máquinas de autoventa o las oficinas de gestión de las estaciones de Metro. Pudiendo escoger zona y número de días, hasta un máximo de siete jornadas consecutivas, su precio, oscilará entre los 10,30 euros, en su tarifa más económica, hasta los 62,80 euros, en su formato más costoso.
Estos precios se aplican a todos los mayores de 11 años, ya que, los niños por debajo de esta edad podrán disfrutar de un 50% de descuento en la adquisición del título turístico.
¿En qué se diferencia de la Tarjeta Madrid City Card?
La Tarjeta Madrid City Card es la tarjeta turística oficial del Ayuntamiento de Madrid, y con un precio similar al abono turístico de transporte, incluye además descuentos en museos y otras atracciones de la capital. Entre sus principales ventajas se encuentra el 'fast pass' que permitirá a su poseedor acceder a ciertos atractivos turísticos de la ciudad sin necesidad de guardar cola.
Aunque a simple vista pudiera parecer mejor oferta, es importante tener en cuenta que esta Tarjeta Madrid City, solo permite utilizar el transporte incluido en la zona A. Además, mientras que el abono turístico puede adquirirse hasta un máximo de 7 días consecutivos, la Madrid City Card admite su uso tan solo durante cinco días seguidos.
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