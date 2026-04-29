TIEMPO MADRID
Es oficial: activado el plan de inundaciones este miércoles en Madrid ante lluvias y tormentas con aviso naranja
La alerta naranja en Madrid prevé precipitaciones acumuladas de 30 milímetros a la hora, tormentas, rachas fuertes y ocasionalmente granizo
La jornada de día inestable en la Comunidad de Madrid ha dado paso a incrementar la seguridad ante inundaciones este miércoles, para el que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en el área metropolitana y el Corredor de Henares, mientras que el resto de la región se mantendrá en nivel amarillo.
De acuerdo con el organismo estatal, la franja horaria más intensa se registrará entre las 12:00 y las 22:00 horas y la zona de alerta naranja se registrarán precipitaciones acumuladas de 30 milímetros a la hora y tormentas que vendrán acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes de viento y ocasionalmente granizo. En las áreas de la Sierra de Madrid y la zona Sur, Vegas y Oeste, el fenómeno meteorológico se espera con menos fuerza: precipitaciones acumuladas por hora de 15 milímetros.
Plan de inundaciones activado
La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha activado la Fase de Preemergencia del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Inuncam) y recomiendan extremar la precaución, especialmente durante las horas centrales del día. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid también ha activado en la capital el Plan de Actuación de Inundaciones (Painunam) en su nivel operativo 0, en fase de Alerta y Seguimiento, ante el pronóstico de la Aemet, además de accionar el nivel de riesgo bajo de arbolado.
En un contexto de tiempo inestable que afecta a buena parte de la península, es importante estar alerta de nuevos avisos e informaciones para saber cómo actuar en caso de algún incidente.
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