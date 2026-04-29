Más Madrid expulsa a su portavoz en Parla por "comportamientos hostiles" hacia compañeras

Más Madrid ha acordado la expulsión de su portavoz en Parla, Miguel Fuentes Sánchez, que también era tercer teniente de alcalde y concejal de Juventud, Transición Ecológica y Movilidad Sostenible, por "comportamientos hostiles" y actitudes de "menosprecio" hacia una compañera de la organización.

Según ha avanzado el diario 'El Español' y han confirmado a Efe fuentes de la formación, desde hace unas semanas "Miguel Fuentes no forma parte de Más Madrid", ya que "se le ha sancionado con la expulsión de nuestra organización tras la tramitación un procedimiento sancionador de naturaleza confidencial".

El procedimiento sancionador se abrió el 16 de febrero pasado después de que una militante de Más Madrid en Parla presentara una denuncia contra el ya exportavoz ante el Comité Ético de la formación, que inició entonces una fase de recopilación de pruebas y testimonios que se prolongó durante varias semanas.

La formación entrevistó a la denunciante el 23 de febrero pasado en la sede regional de Más Madrid, donde aportó audios, correos electrónicos, capturas de conversaciones y una relación de diez posibles testigos, entre ellos trabajadores y extrabajadores del grupo municipal de Parla y militantes de la formación.

Entre esos mensajes, aparecían, frases en las que pedía a la compañera no ir a actos en "minifalda o pantalones cortos" o la acusaba de "pasarse el día jodiendo", según ha publicado el diario 'El Español' de fuentes conocedoras de la investigación.

Finalmente, el Comité Ético de Más Madrid emitió el 7 de abril pasado una resolución en la que considera acreditada una infracción "muy grave" de los estatutos internos y acuerda su expulsión "de todos sus órganos e instancias", por lo que desde hace unas semanas Miguel Fuentes no forma parte de Más Madrid.

Fuentes del partido trasladan que Más Madrid y la otra concejala de la formación en la localidad, Isabel María Ávila, actual edil de Educación en el gobierno de coalición con el PSOE, van a continuar "siendo un referente de gobierno en Parla y en el Sur de Madrid, liderando las políticas de Educación".

Sin embargo, no han aclarado el futuro del hasta ahora portavoz de Más Madrid en Parla que, más allá de su expulsión de la formación, ocupa el puesto de tercer teniente de alcalde en el municipio y es concejal delegado del área de Juventud, Transición Ecológica y Movilidad Sostenible en el gobierno de coalición con el PSOE.

El Ejecutivo local, liderado por el alcalde Ramón Jurado (PSOE), ya gobernaba en minoría junto a Más Madrid desde septiembre de 2024 después de que el grupo de Podemos-IU decidiera abandonar el Gobierno de coalición por discrepancias sobre la contratación de los festejos taurinos para las Fiestas Patronales de la localidad.

La reacción de Fuentes

El edil ha contestado las informaciones a través de un comunicado en redes sociales. En el mismo asegura haber vivido "una situación insoportable" dentro del partido. "Lo que al principio fueron unas discrepancias legítimas se convirtió en una campaña de aislamiento y presión contra mi persona que ha terminado en un 'juicio sumarísimo'", afirma.

También asegura que no ha tenido acceso al expediente sancionador y que desconoce su contenido íntegro, lo que le coloca, mantiene, "en una situación de absoluta indefensión".

Asimismo, informa de que hace unas semanas denunció ante el Comité Ético de la formación a tres personas, entre ellas Isabel Ávila, integrante de Más Madrid y concejala de Educación en el gobierno municipal de Parla.

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"Me duele profundamente que se utilicen mecanismos de castigo para resolver diferencias políticas y filtrarlo para generar un daño que ya es irreparable", concluye.