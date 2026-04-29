Madrid, epicentro del talento joven en España: "Se está creando un ecosistema que atrae la excelencia y también la mantiene"

La Universidad Carlos III de Madrid se sitúa a la cabeza del talento joven en España, según la Nova 111 Student List, una clasificación que reconoce a los estudiantes más destacados del país teniendo en cuenta su rendimiento académico, potencial profesional y capacidad de generar impacto. En esta ocasión, la universidad madrileña logra posicionar a 12 de sus alumnos entre los perfiles más prometedores. IE University ocupa el segundo puesto con ocho alumnos seleccionados, lo que pone de manifiesto la relevancia tanto de universidades públicas como privadas en la formación de jóvenes con alto potencial.

“El proceso es bastante completo. Puedes presentarte o ser nominado, como fue mi caso. A partir de ahí, el jurado realiza una evaluación detallada del perfil y analiza el currículum, los datos académicos y profesionales. Después hay una fase opcional de referencias, donde puedes mencionar personas que hablen bien de ti. Y, por último, la parte más personal, donde respondemos en vídeo a preguntas sobre nuestra trayectoria, visión profesional y forma de liderar. Es un proceso exigente”, explica Marta Obiol, estudiante de Administración y Dirección de Empresas en inglés, número ocho del ranking y una de las primeras de su universidad.

Campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid. / JESUS HELLIN / Europa Press

En el plano territorial, Madrid destaca como el principal núcleo de talento universitario, al concentrar un total de 31 estudiantes seleccionados, la cifra más alta del país. Además del volumen, la capital también sobresale por la diversidad de perfiles, reflejando un entorno académico dinámico y competitivo. Los resultados refuerzan el papel de la Carlos III como una de las principales instituciones formadoras de la capital, especialmente en ámbitos como la economía, la ingeniería, el derecho y la ciencia de datos.

2.000 candidaturas

“Destaca por su enfoque internacional y por las oportunidades para hacer intercambios fuera de España. En mi caso, me ha permitido estudiar en una universidad privada internacional y vivir en ciudades como París y Londres durante esta etapa. Además, al ser un entorno tan exigente, con expedientes brillantes, se eleva el nivel académico”, suma. Marta califica de riguroso el proceso de selección de la Nova 111 Student List, que combina el rendimiento académico, el talento y el potencial: “No vale con tener buenas notas. También debes tener iniciativa, capacidad de impacto y proyección de futuro. Está basado en decenas de indicadores para identificar las fortalezas de cada perfil”.

A nivel nacional, el proceso de selección ha contado con más de 2.000 candidaturas, evaluadas mediante un sistema que incluye más de 200 criterios. Entre los seleccionados se observa un equilibrio de género -52% hombres y 48% mujeres- y una marcada proyección internacional, pues el 78% ha realizado estancias académicas fuera de España. “Hoy en día, el talento joven va más allá de sacar buenas notas. La mayoría de la población tiene acceso a una educación universitaria pública, por lo que el talento está en la actitud, las inquietudes y la proactividad de cada uno. Es la capacidad de aprender rápido, adaptarse y cuestionar lo establecido, generando un impacto desde etapas muy tempranas”, sostiene.

Factores clave

La notable presencia de universidades madrileñas en esta lista confirma la capacidad del sistema universitario de la región para atraer y desarrollar talento, proyectándolo hacia oportunidades profesionales de alto nivel tanto dentro como fuera del país. “Es una ciudad que concentra varios factores clave. Por un lado, tenemos varias de las mejores universidades del país, tanto públicas como privadas. Por otro lado, en la capital se concentran muchas de las sedes principales de empresas en España, por lo que se multiplican las oportunidades. En definitiva, se está creando un ecosistema que atrae la excelencia y también la mantiene”, suma Marta.

Estudiantes universitarios en una sala de estudio. / AGENCIAS

La joven, que cree que se están ofreciendo más oportunidades a las nuevas generaciones, asegura que perfiles como ella cuentan con una mentalidad adaptable y abierta al cambio. “Nos sentimos cómodos aprendiendo constantemente y enfrentándonos a nuevos retos. La mayoría tenemos varios idiomas y nos gusta asumir responsabilidades. Sin embargo, es clave convivir con perfiles con más experiencia. Está bien rodearte de gente que sepa más que tú y de la que puedas aprender. Si formas a alguien en una empresa, esa persona será mucho más rentable a largo plazo”, concluye.

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En esta edición, el reconocimiento especial Súper Nova ha sido otorgado a Julia Laguna, graduada en Matemáticas, Análisis de Datos y Física en la Universitat Autònoma de Barcelona. La catalana ha sido distinguida por su trayectoria en un campo especialmente exigente y por su proyección en el ámbito analítico. Actualmente, realiza su doctorado en el Institute of Astronomy de la Universidad de Cambridge, donde investiga en astronomía y cosmología aplicando técnicas de machine learning y ciencia de datos. Su formación cuenta con el apoyo de una beca de La Caixa y del Centre for Doctoral Training in Data Intensive Science.