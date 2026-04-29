Madrid logra su mínimo histórico en abandono escolar: un 7,5% frente al 13% de media nacional

La Comunidad de Madrid ha marcado un hito en su sistema educativo según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2026. La región ha reducido su tasa de abandono escolar al 7,5%, alcanzando su mínimo histórico y situándose muy por debajo de la media española, que se sitúa en el 13%.

Este resultado supone una mejora del 15% respecto al anterior récord regional y consolida a Madrid como referente educativo, logrando cifras que ya cumplen con creces el objetivo del 9% fijado por la Unión Europea para el año 2030.

El éxito del modelo madrileño destaca especialmente al compararlo con otras comunidades autónomas y la media nacional. Mientras Madrid presenta un 7,5% de abandono, la media de España asciende al 13%, con Cataluña y Castilla-La Mancha doblando las cifras madrileñas al superar el 15%.

Libertad de elección y ratios reducidas

El Gobierno regional vincula estos resultados a una estrategia basada en la calidad educativa y la libertad de elección para las familias. Para mantener esta tendencia descendente, se han implementado medidas de choque estructurales como la reducción de ratios. Durante el curso 2025/26, Madrid ha consolidado esta bajada pasando de 25 a 20 alumnos en el segundo ciclo de Infantil y 1º de Primaria, mientras que en la ESO las clases han pasado de 30 a 25 estudiantes.

A este esfuerzo se suma el refuerzo del profesorado, con la incorporación el pasado mes de septiembre de 2.725 nuevos docentes a la red de colegios e institutos públicos, un incremento del 50% respecto al ejercicio anterior. Este descenso sostenido en Madrid, de 3,8 puntos desde 2023, contrasta con el estancamiento nacional, donde la tasa apenas ha variado 0,7 puntos en el mismo periodo.

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Según el Gobierno autonómico, este mínimo histórico respalda una apuesta por la atención personalizada que permite combatir el fracaso escolar de forma eficiente.