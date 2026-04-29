Julián, a tiro de una Champions 'a lo Messi' mientras esquiva los rumores de salida y el Barça se entromete: "No pierdo energía en eso"

Hay algo en Julián Álvarez que le sitúa en el escalón de los grandes. Quizás, hasta ahora, no ha demostrado tener la regularidad de otros de los grandes capos del fútbol, pero sí algo ha marcado su carrera por encima de cualquier otro factor es su capacidad para destacar en las grandes noches. Esas en las que buscaba ser protagonista cuando dio el paso de dejar el City, donde Guardiola le condenaba al banquillo, y recalar en el Atlético. Esas para las que le fue a buscar el club rojiblanco, necesitado de una estrella que le llevara hasta ellas. Hasta una, precisamente, como la de este martes en el Metropolitano, donde se pondrá en juego nada más y nada menos que el pase a una final de la Champions.

Llega el argentino lanzado a la semifinal ante el Arsenal tras superar unas molestias que le llevaron a descansar el fin de semana. Y entra en escena en su escenario favorito, una Champions en la que su rendimiento no da lugar a debate. Nueve goles y cuatro asistencias en 13 partidos lleva esta campaña, o lo que es lo mismo, una media de una participación de gol por choque. Marcó en los dieciseisavos ante el Brujas, marcó en la ida y en la vuelta de los octavos ante el Tottenham y empezó a encarrillar el pase a semis con su golazo de falta en el Camp Nou, disipando cualquier duda sobre su rendimiento tras un irregular Liga.

En todas las eliminatorias ha dejado su sello. Hasta tal punto llega su Champions que, de hecho, está a solo un gol de convertirse en el primer argentino que alcanza la decena de goles en una misma edición, exceptuando obviamente a un Lionel Messi que lo logró en cinco ocasiones. Con su golazo ante el Barça, Julián alcanzó los nueve goles, empatando con otros ilustres compatriotas como Hernán Crespo o Lautaro Martínez, y ahora tendrá la oportunidad de rebasarlos en, por lo menos, dos partidos más.

Aunque por su cabeza no pasa otra cosa que no sean tres. "Presión, nada. Sabemos lo que podemos hacer, lo que somos capaces, estamos muy tranquilos con eso y estamos pensando en hacer un gran partido", aseguró el 19 en la previa del choque. “Creo que estamos haciendo una temporada muy buena. Si llegamos a la final vamos a jugar todos los partidos de la temporada, nos enfocamos en eso y la historia la queremos hacer nosotros”, recalcó el delantero, que lleva tiempo lidiando con las preguntas acerca de hipotético cambio de club.

"No perder energía" en los rumores

Entre goles y goles, los rumores sobre una posible salida en verano se han disparado, principalmente provenientes de Barcelona. Ante eso, Julián ha optado por esquivar las preguntas y pensar, como manda su entrenador, en el día a día. Sin cerrar la puerta, pero tampoco abriéndola de par en par.

“Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen, porque la verdad que todas las semanas salen cosas nuevas. Trato de no perder energía en eso, enfocarme en lo que estamos acá, con partidos muy importantes. Trato de enfocarme en eso, estar muy bien yo para tratar de ayudar al equipo y hacer cosas grandes aquí”, afirmó Julián.

"Un jugador extraordinario"

“Yo no puedo estar saliendo a aclarar o desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo. Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen en las redes sociales, porque se empieza a hacer una pelota de mentiras muchas veces. La energía tengo que guardarla para las cosas que me interesan a mí, en estar al cien por cien para ayudar al equipo”, concluyó, sin responder directamente a las preguntas.

“No estoy en la cabeza de Julián. Entiendo que es normal que un jugador extraordinario como es Julián lo quiera el Arsenal, el Paris Saint-Germain o el Barcelona. Es normal, porque es muy bueno”, valoró, por su parte, Diego Pablo Simeone, gran responsable de la presencia del argentino en Madrid.

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Acabe como acabe la cosa en verano, lo cierto es que lo que importa es el aquí, Metropolitano, y el ahora, miércoles a partir de las 21.00 horas. En buena parte, las opciones de que el Atlético pueda acceder a la final pasan porque Julián vuelva a ser, una vez más, el de las grandes noches. Eso, y nada más, es lo que espera ahora el Atlético, sus aficionados y el propio Julián.