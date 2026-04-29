El importante aviso de Metro Madrid para mejorar la seguridad de todos los usuarios: "No te pueden ver"

No es ningún secreto. En el suburbano, los recorridos diarios se comparten con cientos de usuarios y quienes están despistados o inmersos en sus teléfonos pueden no estar listos para actuar ante ciertas situaciones. Si algo es vital para mejorar la convivencia en las estaciones y los vagones es respetar las normas básicas de uso. Y en un lugar como el transporte público, cada pequeño gesto cuenta.

Metro Madrid se preocupa por el civismo en su servicio y por este motivo ha intensificado su campaña vía redes sociales para recordar a sus pasajeros algunas de las normas esenciales que hay que cumplir en los trayectos para viajar de forma más agradable y organizada desde su cuenta de X: "No te pueden ver". Y es que hay comportamientos que parecen ser de sentido común, pero no siempre se llevan a cabo.

Metro de Madrid / Fernando Sánchez - Europa Press

Un mensaje para asegurar el respeto entre viajeros

El metro lo transitan a diario infinitud de pasajeros y entre ellos hay personas con discapacidad. Como pasajeros responsables se debe identificar el tipo de discapacidad. Es fácil: a través del color del bastón del usuario se puede saber.

"Las personas con discapacidad visual llevan bastón blanco y el de las personas sordociegas es rojo y blanco. Ambas pueden ir acompañadas de perro guía", informan desde la cuenta de red social X de Metro Madrid. El suburbano mantiene así su compromiso con la accesibilidad para facilitar la autonomía integral de las personas con discapacidad para que todos los madrileños pueden viajar en igualdad de condiciones.

La campaña en redes de Metro Madrid pide atención. / Metro Madrid

Más iniciativas para mejorar la accesibilidad

Para mejorar la accesibilidad desde Metro Madrid trabajan desde distintos ámbitos de actuación y cuenta con un plan específico, el Plan de Accesibilidad e Inclusión 2021-2028, que permitirá ampliar las estaciones accesibles de su red del 70% actual a un 84%.

Son múltiples las iniciativas que llevan a cabo, entre ellas el programa de Línea de Apoyo para el Refuerzo de la Autonomía, conocido también como LARA, para enseñar a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a viajar de forma autónoma. Además, incluye una Guía de uso de Metro de lectura fácil. La Comunidad de Madrid también cuenta con una aplicación llamada NaviLends en el que se ofrece un sistema guiado por voz para el uso de transporte público para personas con discapacidad visual y cognitiva.

Gracias a los avances tecnológicos, desde Metro Madrid esperan que este colectivo pueda viajar con mayor autonomía, a través de los programas de aprendizaje y las diferentes herramientas desarrolladas para hacer del transporte público un lugar mejor. Para ello será esencial que los pasajeros sepan cómo actual: "Ellos no te pueden ver, pero tú a ellos sí".