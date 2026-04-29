El Gobierno de Ayuso ironiza con la crisis de Más Madrid: "No nos metemos en los procesos de desintegración de otros partidos"

"Nosotros no nos metemos en los procesos de desintegración de los partidos de la oposición. Ya lo hacen otros". Con esas lacónicas palabras el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid y portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel García Martín, ha ironizado sobre la crisis abierta en Más Madrid después de que el pasado sábado la dirigente de la formación, y actual ministra de Sanidad, Mónica García anunciara su intención de ser la candidata que se enfrente a Ayuso en las elecciones regionales de 2027. Dos días después del anuncio, García y Emilio Delgado, portavoz adjunto del partido en la Asamblea de Madrid, y que sopesa presentarse a las primarias para ser él candidato frente a Ayuso, polemizaban en directo en un programa de La Sexta sobre el sistema de elecciones del partido.

El asunto ha erosionado a la formación regionalista y copa la discusión política madrileña estos días. El portavoz del Ejecutivo regional ha dirigido contra el Gobierno de Pedro Sánchez sus dardos habituales tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, pero preguntado por Más Madrid hasta en tres ocasiones por la prensa no ha perdido ocasión de dejar su pulla. "Lo que estamos viendo", ha dicho, "es la descomposición de un partido". "Ellos mismos están dando la imagen al mundo, en este caso a la Comunidad de Madrid, de lo que son como partido. No vamos a valorarlo porque no nos corresponde".

A pesar de ello, García Martín sí ha entrado, a preguntas de los periodistas, a calibrar las expectativas electorales que, a su juicio, aguardan a Mónica García. "Ha intentado, sin ningún éxito, en dos ocasiones presidir la Comunidad de Madrid y creo que no le ha ido mucho mejor como ministra de Sanidad". García ya fue candidata de Más Madrid en las elecciones de 2021 y de 2023. En ambas citas su partido fue la segunda fuerza más votada en la región ligeramente por encima del PSOE.

En cuanto a Emilio Delgado, el portavoz del Ejecutivo regional ha afirmado que está "en su derecho de poder presentarse" a las primarias de Más Madrid, formación que, ha opinado, solo ha llevado "discordia" a la Asamblea regional en los últimos años.

En el entorno de Ayuso se asiste a la crisis en Más Madrid con complacencia. Se insiste en proyectar la imagen de una García debilitada tras su paso por el Ministerio de Sanidad y se pone constantemente el foco en la huelga de médicos contra la reforma del Estatuto Marco planteada por la dirigente de Más Madrid. El propio García Martín resaltaba los datos del impacto de esa huelga en la Comunidad de Madrid: en los 16 días de paros entre diciembre y abril, ha afirmado, se han perdido en la región 159.901 consultas tanto de especialistas como de atención primaria, y se han tenido que reprogramar 7.722 cirugías y 16.485 pruebas diagnósticas, con un coste económico que ha estimado en más de 12 millones de euros.

En Sol se señala que hace apenas una semana desde sindicatos médicos como Amyts se pidió la dimisión de la ministra y la mediación directa de Pedro Sánchez en el conflicto.

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En relación con Emilio Delgado, se reconoce que viene ganando popularidad con intervenciones en tertulias televisivas, pero no lo ven como un rival sólido. "La política es otra cosa", aseguran, mientras apuntan al exceso de ímpetu y lo que perciben como cierta falta de cintura en los debates. Se apunta, además, a la dificultad de que pueda resultar candidato con el actual sistema de primarias de la formación regionalista.