Madrid abre las solicitudes para las becas de comedor 2026/27: plazos, requisitos y cómo pedirlas

Es oficial: la Comunidad de Madrid abre el plazo para solicitar las becas de comedor escolar del curso 2026/27, unas ayudas destinadas a aliviar el gasto de las familias con hijos escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos. Y es que, según recoge la publicación oficial en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional destinará a esta convocatoria 75,4 millones de euros.

Las familias interesadas podrán presentar la solicitud hasta el próximo 28 de mayo. El trámite podrá realizarse a través del portal institucional de la Comunidad de Madrid, mediante la Cuenta Digital, en registros oficiales o directamente en los colegios sostenidos con fondos públicos.

Para agilizar el proceso, la solicitud deberá incluir la autorización expresa para que la Administración regional pueda comprobar la información necesaria. Además, tendrá que estar firmada por todas las personas mayores de edad que aparezcan en la petición. En algunos casos concretos, también será necesario aportar documentación justificativa.

El Gobierno regional destinará a esta convocatoria 75,4 millones de euros / COMUNIDAD DE MADRID

¿Quién puede pedir las becas de comedor en Madrid?

Las becas de comedor están dirigidas a alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria matriculados en centros sostenidos con fondos públicos. Para acceder a la ayuda, la renta per cápita familiar no deberá superar los 8.400 euros anuales.

También podrán beneficiarse las familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción o del Ingreso Mínimo Vital. En estos casos, por segundo año consecutivo, la ayuda cubrirá el coste íntegro del comedor, por lo que no tendrán que abonar ninguna cantidad por este servicio en los colegios públicos.

La convocatoria también contempla otros supuestos, como víctimas de violencia contra la mujer o de terrorismo, alumnos en acogimiento familiar o residencial, beneficiarios de protección internacional, afectados por la guerra de Ucrania o estudiantes escolarizados de oficio en centros sostenidos con fondos públicos que utilicen transporte escolar.

Las becas de comedor están dirigidas a alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria matriculados en centros sostenidos con fondos públicos / EFE

Las familias que ya recibían la ayuda podrán prorrogarla

Los alumnos que ya son beneficiarios de estas becas durante el curso actual podrán solicitar su prórroga para el próximo curso 2026/27, siempre que mantengan los requisitos que dieron acceso a la ayuda. En estos casos, las familias deberán presentar de nuevo la solicitud y acompañarla de una declaración responsable en la que certifiquen que siguen cumpliendo las condiciones necesarias para recibir la beca.

Mejoras en la solicitud online

Una de las novedades de esta convocatoria está en la tramitación a través de la Cuenta Digital. Las familias que elijan esta vía podrán acceder a un formulario inteligente diseñado para adaptarse a cada caso y pedir únicamente la documentación necesaria según la situación personal.

Además, el sistema incorpora controles automáticos para evitar errores frecuentes, como formatos incorrectos o incumplimientos de requisitos. También se ha añadido la firma telemática, incluida la firma de terceros mediante SMS, lo que permite completar el proceso de forma online y sin desplazamientos.

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Una de las novedades de esta convocatoria está en la tramitación a través de la Cuenta Digital / ARCHIVO

También para familias numerosas y fuerzas de seguridad

La convocatoria incluye a miembros de las Fuerzas Armadas y agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con destino en la Comunidad de Madrid que tengan hijos escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos. Las familias numerosas con una renta per cápita familiar de entre 8.400 y 10.000 euros también podrán acceder a una ayuda equivalente al 30% del coste del servicio de comedor.