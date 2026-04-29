MADRID
La Comunidad impulsa ayudas para microempresas y autónomos junto a inversiones en Metro, sanidad, saneamiento y atención social
La Cámara de Comercio de Madrid gestionará las subvenciones, que financiarán hasta el 50% de la inversión necesaria para la expansión de los negocios beneficiarios
Efe
La Comunidad de Madrid lanzará este año una nueva línea de ayudas directas de hasta 150.000 euros destinadas a promover el crecimiento de microempresas (de hasta nueve empleados) y autónomos, con una inversión de 5 millones de euros. El Consejo de Gobierno regional ha aprobado este miércoles dicha dotación presupuestaria, así como el convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid, que se encargará de la gestión de estas subvenciones.
En una nota, la Comunidad asegura que esta línea es "pionera en España" y explica que sufragará "hasta el 50 % de la inversión necesaria para la expansión" de los negocios beneficiarios, que deberán tener al menos tres años de existencia y desarrollar su actividad en la región.
Se financiarán actuaciones como la contratación de personal, obras de ampliación o transformación de locales, la apertura de nuevos establecimientos o la compra de maquinaria y software. Además, las solicitudes inferiores a 70.000 euros se abonarán en un único pago del 100 % en el momento de la resolución de la concesión, sin evaluaciones de control posteriores.
Será la Cámara de Comercio quien se encargue de la recepción de instancias, la verificación de los planes de negocio y el seguimiento de las inversiones.
Nuevo contrato para agilizar la reparación de escaleras en Metro
También se ha abordado la adjudicación de un nuevo contrato de 3 millones de euros y tres años de duración dirigido a agilizar la reparación de las 866 escaleras mecánicas de Metro de Madrid ante incidencias complejas.
Aunque el mantenimiento habitual de estas infraestructuras ya se realiza con equipos propios de la compañía, este servicio "permitirá intervenir con mayor rapidez" en casos que requieran actuaciones urgentes por su especial complejidad o por la dificultad para obtener determinados repuestos.
Actualmente, la red de Metro cuenta con 1.709 escaleras mecánicas: 928 se mantienen con medios propios, entre ellas las 866 incluidas en este contrato, mientras que las 781 restantes cuentan con mantenimiento externo.
Casi 50.000 vacunas contra el virus respiratorio sincitial
En el ámbito sanitario, el Consejo de Gobierno ha aprobado invertir 10,6 millones de euros en la compra de 49.000 vacunas para inmunizar a los bebés y lactantes frente al virus respiratorio sincitial (VRS), causante de cuadros clínicos como bronquiolitis y neumonía.
Este anticuerpo se administrará gratuitamente a los nacidos durante la campaña que comenzará el próximo otoño, mediante una única inyección, en todas las maternidades de la región. Y los lactantes que tengan menos de seis meses al inicio de la misma recibirán esta protección en otros hospitales públicos madrileños.
El Ejecutivo autonómico puso en marcha hace tres años, "de forma pionera en España", esta campaña de inmunización, que desde el inicio "ha tenido un impacto muy positivo en la salud, con una reducción del 90% en los ingresos hospitalarios", dice la Comunidad.
52 millones para el mantenimiento de redes de saneamiento
El Consejo ha aprobado los contratos de mantenimiento de más de 2.000 kilómetros de redes de saneamiento, con una dotación de 52 millones de euros para los próximos cuatro años.
Esta inversión, sumada a los 135.725.792 euros adjudicados a finales de 2025, eleva a 187 los millones de euros asignados por la Comunidad a la conservación de unos 10.000 kilómetros de alcantarillado, gestionados por Canal de Isabel II.
Plazas para personas con enfermedad mental en Getafe
Por último, el Consejo ha aprobado una inversión de 7,2 millones de euros para la gestión, en los próximos tres años, de 179 plazas públicas distribuidas en distintos recursos residenciales destinados a la atención de personas con enfermedad mental grave y duradera, ubicados en el municipio de Getafe.
El contrato, que eleva en un 30 % su presupuesto respecto a la anterior licitación, cubre 26 plazas en una residencia, 8 en dos pisos supervisados, 90 en un centro de rehabilitación psicosocial y 55 en un dispositivo de rehabilitación laboral.
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