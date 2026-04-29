El choque entre Mónica García y Emilio Delgado por el sistema de primarias fractura a Más Madrid a un año de las elecciones

El pasado sábado, la ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, Mónica García, confirmaba lo que venía siendo un runrún desde hace casi un año: que daba un paso adelante para aspirar a ser el cartel electoral de la formación regionalista contra Ayuso en las elecciones de 2027 como ya había hecho en 2021 y 2023. "Si me acompañáis y me dais vuestro respaldo quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid", enfatizaba en el transcurso de la verbena La Madrileña que viene celebrando cada primavera el partido. "Y ese camino", abundaba, "no lo voy a recorrer sola. Lo voy a recorrer de la mano de Manuela, de Rita, de Edu y, por supuesto de Emilio, todos juntos. Nos necesitamos todos".

Manuela es Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Rita es Rita Maestre, portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid. Las tres, García, Bergerot y Maestre, encabezan la estructura orgánica de la formación como coportavoces. Edu es Eduardo Fernández Rubiño, número dos en el Ayuntamiento de la capital e integrante del Equipo Coordinador y de la Mesa Regional de Más Madrid. Y Emilio es Emilio Delgado, portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid que hace unos meses dejó traslucir su pretensión de ser quien encabezara la lista del partido en las elecciones autonómicas del año próximo.

Los cuatro estaban tras Mónica García en el escenario mientras la ministra se postulaba. "¡Emilio, eres uno de nuestros mayores valores!", añadía.

Menos de cuarenta y ocho horas después, García y Delgado coincidían, en la distancia, en el programa de televisión Al Rojo Vivo, de La Sexta. Delgado estaba en el plató, García entraba en una conexión en directo para ser entrevistada. Y los dos se enganchaban en una conversación sobre quién podría participar en un proceso de primarias que revelaba la fractura que existe entre ambos y en el partido a un año de las elecciones.

García, el pasado sábado en la verbena La Madrileña de Más Madrid. / EFE

Mientras Delgado preguntaba si en esas futuras primarias, a las que él todavía no ha confirmado si se presentará, votarían todos los "inscritos" en Más Madrid, García reponía que sería la "militancia". La discusión era más que semántica. Una reforma de los estatutos de Más Madrid en mayo del año pasado establecía una diferencia entre "simpatizantes" y "militantes". El partido, que no exige el pago de cuota para participar de él, establecía así un matiz entre las dos condiciones. Según el documento, los simpatizantes tendrían derecho a participar en unas primarias en asambleas "cuyo ámbito de población comprenda más de 500.000 habitantes o en las asambleas en las que participen más de 50 personas"; los militantes, en cualquier caso.

Un posterior reglamento de participación señala que para ser "militante" hay que participar en, al menos, tres acciones del partido al año entre las que se incluyen cuestiones como la participación en las asambleas, el reparto de material informativo o el voluntariado en actos autonómicos. Entre la primera y la última de esas participaciones debe mediar, al menos, cuatro meses.

Desde la dirección de Más Madrid se defiende que estos cambios son una salvaguarda para evitar que personas completamente ajenas al partido puedan, en un momento dado, reventar decisiones y se considera, además, que los requisitos para ser militantes son suficientemente laxos como para facilitar la participación. El cambio de estatutos, además, se aduce, fue aprobado por la militancia.

Pero Delgado entiende que esos cambios estrechan el censo. "Tú sabes que nos ha acompañado todos estos años mucha gente que no podía ir a una actividad concreta pero estaba inscrita en Más Madrid y ha podido votar", interpelaba el lunes a García en la tensa discusión televisada. "Gente que a lo mejor tiene dos trabajos, tiene que ocuparse de los niños, de poner lavadoras, y que aun así ha podido formar parte del proyecto de Más Madrid y seguir votando. ¿Eso va a poder ser así en las primarias que viene?".

Emilio Delgado (dcha.), con Gabriel Rufián y Sarah Santaolalla, en el acto 'Disputar el presente para ganar el futuro'. / Borja Sánchez-Trillo / EFE

Con una presencia creciente en redes sociales y tertulias televisivas, el portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid barrunta que una elección entre los inscritos le favorecería, toda vez que los estatutos confieren, además, la consideración de militante a los cargos públicos, la dirección y los trabajadores del partido. En su entorno se traslada que se trata de apostar por un modelo de partido que se abre a la ciudadanía u otro que se cierra sobre sí mismo. Hasta 67 militantes presentaron a principios de este mes un recurso contra el Reglamento de Participación ante el comité de garantías de la formación.

La discusión en directo entre García y Delgado ha terminado de hacer emerger una pugna que se venía manteniendo con sordina desde que en octubre pasado Delgado comentara en una entrevista en El País que optar a encabezar el cartel electoral de Más Madrid en las autonómicas era una posibilidad que se tomaba "muy en serio". El cuestionamiento de Delgado al sistema de primarias en un espacio televisivo ha escocido en la dirección de Más Madrid. "No vamos a convertir ninguna discusión interna en un numerito exterior, zanjaba este mismo martes Rita Maestre. "No veo lógico que se deslegitimen los procesos de nuestra organización, en mi opinión no es lo correcto", abundaba la diputada de la formación en el Congreso de los Diputados Tesh Sidi.

Delgado lleva tiempo manteniendo que la izquierda en general, también su partido, ha abandonado ciertos espacios y necesita reconectar con lo que llama "la fibra de la gente", con un discurso más transversal. Su presencia en tertulias televisivas le ha permitido ganar perfil propio con acciones como el diálogo abierto que mantuvo con Gabriel Rufián, en febrero, en un teatro madrileño en un momento particularmente delicado, cuando el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados venía impulsando la idea de un frente plurinacional de izquierdas, apenas tres días antes del acto en que Izquierda Unida, Sumar, Comuns y Más Madrid pusieran de largo su alianza.

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El diputado autonómico de Más Madrid no comentó con la dirección de su partido que estaba organizando ese encuentro con Rufián, algo que sentó bastante mal, aunque públicamente se tratara de quitar hierro. García, por su parte, no avisó a Delgado hasta la noche anterior a la Verbena de Más Madrid de que aprovecharía para anunciar su candidatura. Ahora será él quien tenga que decidir si concurre o no a primarias. Pero estos días algo se ha roto en el partido.