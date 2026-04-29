Así es la casa de Aitana en Madrid: en una urbanización exclusiva, de estilo contemporáneo y con un jardín "anti-paparachis"

Tras salir de Operación Triunfo, el reality show musical más conocido de nuestro país, Aitana Ocaña, ha conseguido hacerse un hueco en el panorama musical español. Así, tras ocho años trabajando en la industria, la catalana ha construido una gran trayectoria internacional.

Tras el lanzamiento de su disco 'Cuarto Azul', su cuarto álbum de estudio, Aitana nos mostraba a través de las letras de sus canciones una nueva etapa artística y personal. También a través de su documental 'Metamorfosis', la cantante daba un paso más en esa apertura, mostrándose vulnerable, reflexiva y cercana.

De hecho, esta apertura no solo nos ayudó a conocer a la cantante lejos de cámaras y filtros, sino que nos reveló detalles de su refugio más personal e íntimo: su casa, situada en una de las urbanizaciones más lujosas a las afueras de Madrid.

La fachada de la casa de Aitana destaca por su estilo minimalista a hormigón visto / @netflixes

Un entorno exclusivo y vecinos muy conocidos

Situada en la urbanización de Ciudalcampo, al norte de Madrid, la casa de Aitana, adquirida por la cantante a finales de 2022, podría rondar los 800.000 euros. Con tres plantas distribuidas en 674 metros cuadrados, la casa se asienta en una parcela de más de 2.700 metros cuadrados. La zona, un entorno exclusivo que garantiza la privacidad de sus vecinos, es muy frecuentada por otros nombres conocidos del panorama nacional, como David Bisbal, Carlos Sobera o Patricia Conde.

Con exterior de diseño, la fachada destaca por su arquitectura brutalista: líneas limpias, materiales desnudos y una estética minimalista hacen que la casa de la catalana se mimetice con el entorno huyendo de los artificios decorativos. Esto también puede notarse en la paleta cromática, en la que predominan colores neutros y una luz natural que ilumina las estancias gracias a los grandes ventanales.

La cantante cuenta con un amplio jardín, una zona de porche y una piscina / @netflixes

En cuanto al jardín, este oasis privado de grandes dimensiones cuenta con una zona de porche con sofás blancos bajo una gran estructura de madera, así como con una piscina rodeada de paredes de piedra, setos altos y palmeras diseñadas para mantener a raya a los paparachis.

Estilo contemporáneo, y una cama 'king size'

El estilo del interior de la vivienda podría definirse como moderno y contemporáneo gracias a los elementos que aportan personalidad y rompen la monocromía general de la casa. Entre ellos destacan el llamativo sofá verde oliva, pieza central del salón de la cantante, y una pieza de arte abstracto que cubre la pared principal de la estancia.

Aitana da toques de color a su hogar, como este curioso sofá verde oliva en su salón / @aitana

En su habitación, Aitana prima la intimidad y la luminosidad. Con una cama 'king size', un edredón a cuadros, un armario empotrado y una gran ventana, la cantante describía este espacio en su documental como un lugar de creación y recogimiento. Y es que es precisamente esta estancia la que vio nacer las canciones del último disco de la catalana, siendo testigo de su evolución como artista.