Ayuso volverá a celebrar el Dos de Mayo sin representantes del Gobierno: "Se han autoexcluido"

Se acerca el Dos de Mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid, y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso volverá a celebrarlo, como ya hizo el año pasado, sin presencia de miembros del Ejecutivo central. El enfrentamiento entre administraciones hace tiempo que rebasó lo político y ha permeado lo institucional. La Comunidad de Madrid no ha cursado invitación a ningún miembro del gabinete de Sánchez ni tampoco al delegado del Gobierno en la región Francisco Martín.

Lo ha confirmado este mediodía el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, quien ha justificado la decisión culpando al propio Ejecutivo central.

"Han sido el propio Gobierno y el propio delegado del sanchismo en la Comunidad de Madrid, los que han desertado y los que se han autoexcluido del Dos de Mayo", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "En primer lugar, por utilizar las instituciones para ofender gravemente a la Comunidad de Madrid y por discriminar a los madrileños hurtándoles del tradicional desfile de las Fuerzas Armadas en la Puerta del Sol".

El asunto ya fue motivo de controversia el año pasado, primero en que el Ministerio de Defensa decidió que ninguna unidad del Ejército participara en un acto en el que el Gobierno de Ayuso despliega toda su pompa. Entonces el cruce de cartas entre Ayuso y Margarita Robles derivó en una polémica tras la cual desde la Puerta del Sol se decidió no invitar a ningún representante del Gobierno central.

Dos años antes, en 2023, el mismo acto central de las celebraciones, en el que la presidenta madrileña entregaba las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo con un posterior desfile, fue polémico al impedirse el acceso a la tribuna al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Aun así, al año siguiente sí acudió un ministro a la celebración, el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. No fue así el año pasado.

"El Dos de Mayo se celebrará con todo el pueblo de Madrid, con las instituciones madrileñas y con todas las asociaciones y organizaciones que, un año más, estarán en la Real Casa de Correos y en la Puerta del Sol para celebrar lo mucho que nos une en la Comunidad de Madrid", ha insistido García Martín.

Sí se ha cursado invitación a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid. "Ellos decidirán si quieren estar o no, pero lógicamente están invitados". No así los líderes orgánicos de las formaciones madrileñas, lo que deja fuera tanto a Óscar López, del PSOE, como a Mónica García, de Más Madrid, ambos ministros y posibles candidatos contra Ayuso en las elecciones autonómicas de 2027. Desde el PSOE se ha organizado una celebración alternativa, "una fiesta de cumpleaños", en palabras de García Martín, en la Rosaleda del Parque del Oeste.

Centro internacional del hampa

El reproche en lo institucional ha tenido su prolongación en lo político. Como habitualmente cada miércoles, el portavoz del Gobierno madrileño ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros, esta vez a cuenta del aniversario del apagón, la derrota parlamentaria del Ejecutivo ayer al no poder convalidar el real decreto de ayudas en materia de vivienda, la invitación a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid en noviembre o la declaración de Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo.

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"Desde luego, conocemos solo la punta del iceberg de esta corrupción generalizada y de esta degradación del sanchismo", ha enunciado. "Sánchez se ha convertido en un lastre y ha hecho del Palacio de la Moncloa el centro internacional del hampa. Su continuidad es un lastre y su dimisión llega absolutamente tarde".