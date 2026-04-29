El Ayuntamiento convocará en mayo la mesa sectorial para negociar el nuevo convenio de la Policía Municipal

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha anunciado este miércoles en el Pleno de Cibeles que el Ayuntamiento convocará en mayo la mesa sectorial que formalizará el proceso negociador del nuevo convenio regulador del régimen especial de la Policía Municipal de Madrid.

Sanz ha respondido así a una pregunta del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, durante la sesión plenaria municipal. La vicealcaldesa ha asegurado que este convenio es una “absoluta prioridad” para el equipo de Gobierno, para el área que dirige y para la ciudad, por la importancia que, ha subrayado, tienen los agentes del Cuerpo local.

“Estamos trabajando con los representantes de los trabajadores, estudiando sus demandas y propuestas”, ha señalado Sanz, que ha defendido la necesidad de mantener “discreción” en determinadas fases de la negociación para que el proceso llegue “a buen puerto”. Según ha avanzado, la mesa sectorial se convocará en mayo con el objetivo de obtener resultados “lo antes posible”.

La responsable municipal ha insistido en que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida afronta la negociación desde dos pilares: la “voluntad de diálogo” y la “gran consideración” hacia los agentes. En este sentido, ha recordado que en 2022 el Ayuntamiento firmó un acuerdo para actualizar y mejorar las condiciones de la Policía Municipal, tras lo que ha calificado como un mandato anterior “nefasto” en el que, a su juicio, los agentes fueron “maltratados sistemáticamente”.

Como aval de estos argumentos, Sanz ha aludido a otros acuerdos alcanzados en los últimos años dentro del Área de Seguridad y Emergencia, como el primer acuerdo de estas características para Samur-Protección Civil y el pacto cerrado en este mandato con los bomberos municipales.

Como cierre de su intervención, la vicealcaldesa ha defendido el refuerzo de la Policía Municipal llevado a cabo desde 2019, cuando ha convocado 2.800 plazas, una cifra que equivale “a casi la mitad de la actual plantilla”, y prevé la incorporación de otros 1.400 agentes entre 2026 y 2028. Asimismo, ha destacado la construcción de 8 nuevas comisarías, la renovación de instalaciones, la modernización de la flota de vehículos y la incorporación de nuevos medios materiales.

“Creemos en la Policía Municipal”, ha subrayado la delegada de Seguridad y Emergencias, antes de insistir en que el equipo de Gobienro hará todo lo que esté en su mano para lograr un acuerdo que beneficie a los propios agentes, al Ayuntamiento y, “sobre todo”, a los madrileños.