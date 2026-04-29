El Atlético pone a prueba su fortín en la noche más grande de la historia del nuevo Metropolitano: "No hay presión, hay responsabilidad y una ilusión especial"

No va más. El momento por el que el Atlético de Madrid lleva suspirando varios meses, ha llegado. A partir de las 21.00 horas, o seguramente desde bastante antes, el estadio Metropolitano vivirá la noche más grande de sus nueve años de historia con toda una semifinal de Champions (ida) que Simeone y los suyos llevan sin pisar, precisamente, desde el año que se mudaron, dejando atrás el todavía añorado Vicente Calderón. En juego, llegar a una final que supondría una nueva oportunidad de alcanzar el gran anhelo rojiblanco, lo único que le falta.

La oportunidad de poner a prueba, una vez más, el "nunca dejes de creer", un lema arraigado a un club que lo ha somatizado hasta el extremo por la relación esquiva que mantienen todos los colchoneros, desde el entrenador hasta el última aficionado, con una competición a la que en sus cánticos califican de "obsesión". Ante el Arsenal, líder de la Premier League, y con un horizonte en el que esperarían o el PSG, vigente campeón, o un clásico entre los clásicos de Europa como el Bayern. Casi nada.

Pero a estas alturas, pasado lo pasado y vivido lo vivido, ya hay pocos rubicones que puedan desalentar tanto al Atlético como a Simeone, obcecado como si le fuera la vida en ello en hacer campeón de Europa a un equipo al que llevo a rozar esa tierra prometida en 2014 y 2016. La primera se escapó entre el minuto 93 y una infinita prórroga en Lisboa. La segunda se fue en los penaltis en Milán. Las dos, contra el Real Madrid.

"No nos debe nada nadie"

Apenas un año después, en 2017, vivió el Atlético su última semifinal, perdida también con los blancos. Hasta el día de hoy, donde vuelve a verse a solo tres partidos de la gloria. Para ello, para plantarse en una noche como la de este miércoles, el técnico argentino ha desechado por el camino otros objetivos menores. Pensando a lo grande, importancia a lo importante que diría aquel, pues no habría nada más grande que llegar a Budapest. Pero eso sí, sin mirar atrás, sin traumas por lo pasado y sin creer en que la justicia divina, el karma o como se quiera llamar, se apiadará de ellos por lo vivido. Solo "fe, lo que nosotros hacemos y", eso sí "lo que Dios quiera".

EFE

"Yo siempre digo que el soñar está bueno, pero la realidad es lo que pasa en la tierra, así que así nos comportamos", remarcó el Cholo, convencido de que "no nos debe nada nadie", y de que "las cosas se merecen y se logran".

"Para eso hay que trabajar y buscarlas y que esa diosa fortuna también esté de tu lado", incidió Simeone, que para la cita recupera efectivos cruciales en su esquema. Como Julián Álvarez, su estrella y en gran medida gran esperanza, que ya está al cien por cien tras parar el fin de semana. O como Hancko, que parece listo tras superar un esguince de tobilla y Lookman, aunque este último será duda hasta última hora por sus molestias musculares.

"El contagio de la gente"

Lejos de sentir "presión", Simeone y los suyos basaron su discurso en el sentido de la “responsabilidad” por “estar cerca de un objetivo que el club no ha logrado nunca” a lo largo de toda su historia, que genera “una ilusión especial”.

“Prepararse para jugar, porque al final es un partido de fútbol y los futbolistas son los que terminan definiendo este tipo de encuentros, por su jerarquía, por su capacidad, por su trabajo… Nos tenemos que preparar bien. Queremos jugar el partido que imaginamos”, contó el técnico.

Los jugadores del Atlético de Madrid hacen pasillo a Simeone por su cumple durante el entrenamiento. / SERGIO PEREZ / EFE

“Jugar con intensidad, con nuestro modo de juego, con nuestra búsqueda, con esa iniciativa que el equipo tiene ofensivamente… Y allá iremos”, abundó el entrenador argentino, que entiende como “normal” la expectativa del aficionado. La "fe, esa ilusión y ese contagio que nos transmite nuestra gente nos hará muy bien. Un partido duro y un rival muy bueno, con una estrategia de pelota parada muy bien trabajada y allá vamos, con toda la ilusión”, analizó sobre su rival, todo un hueso.

Una piedra en el camino que, eso sí, encara este decisivo choque en uno de los peores momentos de la temporada tras sumar cuatro derrotas en los últimos siete partidos, que han desvanecido el sueño de ganar el póker de títulos y han visto cómo la renta con el Manchester City por la Premier League se ha esfumado.

Un Arsenal de dudas

Por segundo año consecutivo, los 'Gunners', que al igual que el Atlético de Madrid nunca han ganado la Liga de Campeones, disputarán las semifinales del máximo torneo europeo, a las que llegan tras la victoria 1-0 del pasado sábado ante el Newcastle, que le ha permitido coger aire para mantenerse como líder del torneo doméstico a falta de cuatro jornadas, aunque el City tiene un partido menos y puede igualarle a puntos.

“Es un partido complicado, con un entrenador (Simeone) con mucha experiencia en esta competición. Tienen todo el mérito para estar aquí. Pero somos capaces de mucho y tenemos que tener esa confianza y voluntad para llegar aquí y ganar el partido”, declaró Mikel Arteta, técnico gunner, que admitió que “exige mucho” a su equipo un escenario como el Metropolitano y ante un equipo "lleno de fortalezas".

“Tiene muchas, porque, si no, no estarían donde están. La energía que son capaces de generar en este estadio, la creencia y la vivencia, porque ya lo han hecho, y la capacidad individual que tienen en momentos para decidir un partido, que también lo han hecho. Los detalles serán importantes”, remarcó.

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A la vez, reivindicó todas las “herramientas” que tiene el Arsenal para contraponer el Atlético: “En muchísimas fases del juego podemos ser dominantes, hacerle daño al rival y que no nos lo hagan a nosotros. Si no, no estaríamos aquí. El Atleti lo mismo, con otras facetas y otro perfil de jugadores. Queremos imponernos con nuestro estilo y nuestra manera de jugar y sentir el duelo”.