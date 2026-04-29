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Atlético de Madrid - Arsenal, en directo: el Metropolitano se prepara para su última batalla de esta Champions

A partir de las 21:00 horas, el club rojiblanco se enfrenta a los gunners en la ida de las semifinales de la Copa de Europa

Diego Pablo Simeone, durante un partido del Atlético de Madrid.

Diego Pablo Simeone, durante un partido del Atlético de Madrid. / Europa Press

Álvaro Raya

Madrid

Todo preparado en el Metropolitano para la última batalla en casa de esta Champions. El Atlético de Madrid recibe este miércoles al Arsenal en la ida de las semifinales de Champions, en busca de un buen resultado que les permita viajar con margen al encuentro de vuelta en Londres la próxima semana. Enfrente, unos gunners que no pasan por su mejor momento de la temporada. A partir de las 21:00 horas, el balón decidirá suerte.

Siga aquí en directo todo lo que ocurra en el Atlético - Arsenal de Champions:

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