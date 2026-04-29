Atlético de Madrid - Arsenal, en directo: el Metropolitano se prepara para su última batalla de esta Champions

Todo preparado en el Metropolitano para la última batalla en casa de esta Champions. El Atlético de Madrid recibe este miércoles al Arsenal en la ida de las semifinales de Champions, en busca de un buen resultado que les permita viajar con margen al encuentro de vuelta en Londres la próxima semana. Enfrente, unos gunners que no pasan por su mejor momento de la temporada. A partir de las 21:00 horas, el balón decidirá suerte.

Siga aquí en directo todo lo que ocurra en el Atlético - Arsenal de Champions:

Julián, a tiro de una Champions 'a lo Messi' mientras esquiva los rumores de salida al Barça: "No pierdo energía en eso" Hay algo en Julián Álvarez que le sitúa en el escalón de los grandes. Quizás, hasta ahora, no ha demostrado tener la regularidad de otros de los grandes capos del fútbol, pero sí algo ha marcado su carrera por encima de cualquier otro factor es su capacidad para destacar en las grandes noches. Esas en las que buscaba ser protagonista cuando dio el paso de dejar el City, donde Guardiola le condenaba al banquillo, y recalar en el Atlético. Esas para las que le fue a buscar el club rojiblanco, necesitado de una estrella que le llevara hasta ellas. Hasta una, precisamente, como la de este martes en el Metropolitano, donde se pondrá en juego nada más y nada menos que el pase a una final de la Champions. [Lea aquí el reportaje completo]

Del 'mad, bad and dangerous' a las acusaciones de "trucos sucios": ¿por qué Inglaterra lleva décadas odiando a Simeone? Hay pocas cosas que unan tanto al conjunto de Inglaterra como lo hace el odio, desde lo más profundo de las entrañas de cada inglés, a Diego Pablo Simeone. Quizás el amor que le profesaban, y le siguen profesando tras su muerte, a la reina Isabel II, el fervor por el fish and chips y el convencimiento de que Gibraltar les pertenece estén por encima, pero a partir de ahí, poco más. Y es que desde aquellos octavos de final del Mundial de 1998 en Saint-Étienne, que ya venían calientes de por sí como siempre que se enfrentan los inventores del fútbol a Argentina por las rivalidades previas -mano de Dios mediante- y por qué no decirlo, también por aquello de la geopolítica y las Malvinas, todo explotó en una relación que, siempre desde la distancia, no conoce de afectos. [Lea aquí el reportaje completo]