Atlético y Arsenal firman un empate desde los once metros y todo se decidirá en la vuelta

Nadie dijo que fuera sencillo. El Atlético de Madrid disputaba el encuentro más importante de la historia del Metropolitano. Enfrente, un rival de grandes dimensiones que compite con la misma obsesión que los colchoneros: alzarse con la Copa de Europa más pronto que tarde. En este primer capítulo, los once metros y el VAR tomaron su dosis de protagonismo. Los de Simeone, a priori sin Julián, viajarán a Londres con la obligación de conseguir la victoria para alcanzar la mayor de las recompensas en Budapest.

Partida de ajedrez en la primera mitad

No estaba en el guion previsto para este Atlético de Madrid-Arsenal un encuentro tan agitado como lo fue el PSG-Bayern de la primera semifinal de la Champions. En esta ocasión, el protagonismo cayó en los pies de los defensores de uno y otro conjunto. Simeone, por su parte, recuperó la pareja de centrales compuesta por Hancko y Pubill, que venía utilizando hasta la lesión del eslovaco. En el Arsenal, regresó Gyökeres a la titularidad tras la enésima lesión de Kai Havertz.

Le salió bien la jugada a Mikel Arteta. El sueco forzó un penalti tras ser arrollado por Hancko. Protestas por parte de los jugadores y la parroquia rojiblanca, que no consideraban suficiente la acción como para señalar pena máxima. El colegiado neerlandés no recibió la llamada de su compatriota para revisar la acción desde el VAR. No se puso nervioso el ariete del Arsenal para poner el primer tanto de los ingleses en la eliminatoria justo al filo del descanso.

Hasta ese momento, el césped de un Metropolitano engalanado se había transformado en un tablero de ajedrez. Nadie quería cometer un error. Máxima precaución y respeto por parte de ambos conjuntos. Los de Arteta se mostraron cómodos con el dominio de la posesión. El Atlético, replegado ante el empuje de los gunners, no era capaz de transitar hacia la portería defendida por Raya. Le costaba un mundo al equipo de Simeone conectar con los hombres de ataque a causa de la presión asfixiante de los ingleses.

El Atlético de Madrid encontró pequeños resquicios en la defensa londinense a partir de los robos en campo contrario. Alguna que otra pérdida de Saliba, que por momentos confía demasiado en su superioridad física, permitió a Julián Alvarez conectar algún remate sobre la portería de Raya, pero no fue capaz de sorprender al guardameta internacional por España.

Julián consigue el empate desde el punto de penalti

En busca de soluciones, Simeone retiró del terreno de juego a Giuliano, que no estaba disputando su mejor encuentro, para dar entrada a Le Normand y, con esto, trasladar a Marcos Llorente a la medular. Tan solo habían transcurrido unos minutos de segundo acto cuando el Atlético dispuso de una doble gran ocasión para imponer el empate en el marcador. La primera cayó en las botas de Lookman, la segunda fue para Griezmann. No llegó el gol en ninguna de estas dos acciones, pero sí lo consiguió el Atlético desde los once metros. El disparo de Llorente golpeó en la mano de Ben White y, esta vez sí, la llamada del VAR fue decisiva para el desenlace de la acción. Julián fusiló a Raya, que nada pudo hacer tras el disparo del argentino.

El tanto espoleó al Atlético de Madrid, que vivió su momento más dominador del encuentro. Griezmann, que vivió su último partido de Champions como rojiblanco, envió un disparo al larguero que cortó la respiración a los casi cuatro mil ingleses que ocupaban un sector del Metropolitano. El Atlético tenía el partido donde quería. Cambio de chip por parte de los de Simeone, que empezaban a sumar más oportunidades que su oponente en el grueso del encuentro. Arteta, que desde el área técnica visualizaba el desmoronamiento de sus futbolistas, llevó a cabo una triple sustitución. Los tres hombres de ataque sustituidos pasada la hora de encuentro.

Simeone también se vio en la obligación de sustituir a uno de sus atacantes. Fue Julián, quien en una disputa, se torció el tobillo y tuvo que abandonar el encuentro. La evolución del argentino marcará su presencia en el encuentro de vuelta dentro de seis días en el Emirates Stadium. Después, turno de nuevo para el VAR, que anuló un penalti irrisorio de Hancko sobre Eze. Con esta acción, se alcanzó el final de esta primera entrega entre Atlético y Arsenal, que en poco menos de una semana batallarán de nuevo por una plaza en la gran final de Budapest.