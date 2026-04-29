Almeida anuncia que Madrid recurrirá ante el Supremo la anulación de la tasa de basuras

El Ayuntamiento de Madrid recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que anula la tasa de basuras de 2025. Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante el Pleno de Cibeles, donde ha asegurado que el Gobierno municipal actuará siguiendo el criterio de los servicios jurídicos del Consistorio.

Lo ha trasladado en respuesta a una pregunta del todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith. Almeida ha explicado que el Ejecutivo local ha pedido a los servicios jurídicos que determinen si existen fundamentos para recurrir y que la respuesta ha sido afirmativa.

“Nosotros decimos a los servicios jurídicos: ¿hay motivos o no hay motivos? Y el servicio jurídico nos dice que hay motivo y, por tanto, interpondremos recursos de casación contra esta ordenanza fiscal”, ha señalado el regidor en el hemiciclo municipal.

El alcalde ha defendido que la actuación del Ayuntamiento no responde a una decisión “de arbitrio o discrecionalidad” del Gobierno municipal, sino al criterio técnico de los servicios jurídicos. En este sentido, ha reivindicado también el trabajo de los funcionarios municipales, de quienes ha afirmado que realizaron “una tramitación correcta del expediente”.

Según Almeida, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anula la tasa de basuras de 2025 por un motivo “estrictamente formal” en su tramitación. En concreto, el fallo apunta a una falta de documentación en el expediente.

Durante el debate, Ortega Smith ha reclamado la devolución de las cantidades ya ingresadas por los madrileños. El regidor madrileño ha ha vuelto a responder que el Consistorio hará “lo que dice la ley y la sentencia”, y ha recordado que existen límites legales para devolver importes cuando se anulan disposiciones de carácter general.

“Usted debería saber que la ley marca límites para la devolución de los dineros cuando se trata de la anulación de disposiciones de carácter general, o al menos debería saber que cuando los actos administrativos son firmes no cabe la devolución”, ha replicado Almeida, antes de añadir que la propia sentencia establece expresamente que no procede la devolución en aquellas situaciones que ya sean firmes en vía administrativa y que no sean susceptibles de recurso.