SUCESOS
Varios vehículos arden en el exterior de un concesionario de Leganés: los bomberos extinguen las llamas
El incendio, declarado a las 2:00 horas en la calle Carlos Sainz, afectó a tres coches híbridos y requirió la intervención de siete dotaciones de bomberos
EP
Hasta siete dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han intervenido para sofocar en el incendio de varios vehículos que se ha producido esta madrugada en el exterior de un concesionario en la ciudad del automóvil de Leganés.
Las llamas, que se han propagado en la calle Carlos Sainz, a la altura del número 27, comenzaron a las 2:00 horas de la madrugada. Junto a los Bomberos también se ha desplazado un dispositivo sanitario preventivo de SUMMA 112, que finalmente no ha tenido que intervenir.
Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han señalado que la rápida actuación de los bomberos ha evitado la propagación de las llamas a los coches que se encontraban estacionados en el aparcamiento exterior. Asimismo, han precisado que son tres los vehículos afectados en total, todos ellos de tecnología híbrida.
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