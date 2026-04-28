SUCESOS EN LA COMUNIDAD
Tragedia en MetroSur: un hombre resulta gravemente herido al ser arrollado mientras andaba por un túnel en Fuenlabrada
El varón de 42 años ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre con un traumatismo craneoencefálico severo y politraumatismos tras quedar atrapado bajo el convoy
EP
Un hombre de 42 años ha resultado herido de gravedad en la madrugada de este martes tras ser arrollado mientras andaba por el túnel de MetroSur, entre las estaciones de Fuenlabrada Central y Parque Europa.
Fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid han explicado que se ha recibido el aviso a las 1:30 horas e, inmediatamente, se ha derivado a los sanitarios del SUMMA 112, Policía Local y Nacional y Bomberos de la Comunidad, que tuvieron que excarcelar al paciente que se había quedado atrapado bajo el tren.
Tras ser estabilizado, el hombre ha presentado traumatismo craneoencefálico severo y politraumatismos por todo el cuerpo, por lo que ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre de Madrid.
- Carmen, la cuchillera de 81 años que solo admite pagos en efectivo: 'El día que yo me jubile se irán a comprar a El Corte Inglés, pero me da igual
- José Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo
- La desconocida plaza de Madrid con casitas de colores perfecta para huir de las aglomeraciones del centro: 'Es como un pequeño pueblo dentro de la gran ciudad
- Cambio en los supermercados de Madrid: cobrarán un depósito por botellas y latas desde noviembre
- Todos los cortes de tráfico por el Maratón de Madrid 2026: horas, recorridos y alternativas
- Estos son los cantantes que actuarán en las Fiestas de Aluche 2026: conciertos gratuitos en el 50 aniversario del barrio
- La DGT lo confirma: este es el cambio de matrícula que verán los madrileños a partir de junio
- Un virus pone en jaque al Mutua Madrid Open: 'Hay algo rondando entre nosotros