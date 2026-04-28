Tragedia en MetroSur: un hombre resulta gravemente herido al ser arrollado mientras andaba por un túnel en Fuenlabrada

Un hombre de 42 años ha resultado herido de gravedad en la madrugada de este martes tras ser arrollado mientras andaba por el túnel de MetroSur, entre las estaciones de Fuenlabrada Central y Parque Europa.

Fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid han explicado que se ha recibido el aviso a las 1:30 horas e, inmediatamente, se ha derivado a los sanitarios del SUMMA 112, Policía Local y Nacional y Bomberos de la Comunidad, que tuvieron que excarcelar al paciente que se había quedado atrapado bajo el tren.

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Tras ser estabilizado, el hombre ha presentado traumatismo craneoencefálico severo y politraumatismos por todo el cuerpo, por lo que ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre de Madrid.