Del tardeo a la pista de tenis: el cóctel encuentra en el Mutua Madrid Open su nuevo escenario

El tenis hace tiempo que dejó de ser solo lo que ocurre dentro de la pista. Alrededor de un partido también hay espera, encuentro, conversación, terrazas y ese momento posterior en el que la experiencia continúa más allá del marcador. En ese territorio líquido quiere situarse Schweppes, que refuerza su apuesta por el tenis a través de una propuesta de coctelería pensada para los nuevos hábitos de consumo: bebidas más frescas, más ligeras, más diurnas y menos ligadas al exceso.

La marca, patrocinadora del Mutua Madrid Open desde 2002 y presente este año también en Roland-Garros, utiliza el tenis como escenario para impulsar el concepto de après-tennis: el momento social que comienza cuando termina el partido. Una idea que traslada al universo de la copa lo que ya ocurre en otros ámbitos del ocio, donde el consumo se desplaza cada vez más hacia el aperitivo, el tardeo y la sobremesa.

Del tardeo al après-tennis

El cambio de hábitos es evidente. Se bebe antes, se elige mejor y se busca una experiencia más cuidada. El cóctel ya no pertenece solo a la noche ni a la barra de hotel. Entra en la comida, en la sobremesa, en una terraza de tarde o en el encuentro posterior a un evento deportivo.

En este contexto, Schweppes interpreta el tenis como un nuevo espacio de socialización. No solo por la competición, sino por todo lo que ocurre alrededor: la previa, el descanso, la conversación y el después. "Schweppes siempre ha estado muy vinculada al mundo de la mixología, pero hoy nuestro universo también dialoga con la gastronomía, la cultura, la moda o el deporte como forma de socializar", explica Mario León, responsable de Marketing de Schweppes.

Paloma Tierra Batida, el cóctel del tenis

Para dar forma a esa idea, la marca ha contado con Marc Álvarez, Mixing Master de Schweppes, cofundador de Sips en Barcelona y uno de los nombres destacados de la coctelería internacional. Su creación es el Paloma Tierra Batida, un cóctel inspirado en la pista de tenis y en la estética mineral de la tierra batida.

La propuesta parte del clásico Paloma, uno de los cócteles que mejor encaja con la tendencia actual hacia tragos cítricos, refrescantes y de menor sensación alcohólica. La base combina tequila silver, zumo de lima, miel de agave infusionada con vainilla y Schweppes Pomelo. A partir de ahí, el cóctel introduce dos elementos diferenciales: un float de zumo de remolacha, que aporta color y un matiz terroso, y un escarchado lateral de sal de Tajín, que suma un punto salino, cítrico y ligeramente picante. "La propuesta parte de una reinterpretación del clásico cóctel Paloma, conectándolo con el universo del tenis y, en concreto, con la identidad única de la tierra batida", señala Álvarez. La intención, añade, es trasladar a la copa "esa sensación mineral, terrosa y ligeramente húmeda de la pista".

Una copa más fresca, cítrica y menos pesada

El protagonismo del sabor pomelo no es casual. Su perfil cítrico, menos dulce y más adulto responde a una demanda creciente de bebidas más ligeras, con frescura, carbónico y complejidad aromática. En el Paloma Tierra Batida, el pomelo actúa como base refrescante y equilibra el tequila, la lima, la vainilla y la remolacha.

La elección conecta con una tendencia más amplia: el auge de cócteles fáciles de beber, con menos densidad, pensados para momentos de consumo más tempranos y sociales. No se trata solo de beber menos, sino de beber de otra manera: con más atención al sabor, al equilibrio y al contexto.

El mixer deja de ser secundario

La coctelería actual también ha cambiado la forma de entender el papel del mixer. Ya no es un simple acompañante del destilado, sino una parte decisiva de la estructura del cóctel. En tragos largos y carbonatados, la burbuja, la acidez, el amargor y la persistencia determinan buena parte de la experiencia. "La burbuja es el elemento que define la estructura, la duración y la experiencia de la copa", afirma Marc Álvarez. El cóctel ha dejado de ser un gesto excepcional para integrarse en momentos más cotidianos: el aperitivo, la comida, la sobremesa, el tardeo o una cita deportiva.

"Las nuevas generaciones eligen bebidas más ligeras, con menor carga alcohólica, más carbónico, más frescura y mayor complejidad aromática. No buscan tanto cantidad como experiencia", apunta Borja Cortina, Schweppes Mixing Master al frente de Varsovia Bar, en Gijón y Valencia.

Para Cortina, esa evolución explica que la coctelería entre ahora con naturalidad en territorios que antes no eran tan evidentes, como la gastronomía, la sobremesa o el tenis. La copa ya no se entiende solo como final de la noche, sino como parte de una forma más amplia de socializar.

El Paloma se reinventa con sabor a tierra batida y espíritu de tardeo. / Cedida

Receta del Paloma Tierra Batida

Base Paloma

45 ml de tequila silver

15 ml de zumo de lima

10 ml de miel de agave infusionada con vainilla

110 ml de Schweppes Pomelo

Acabado

5 ml de zumo de remolacha en float

Sal de Tajín para escarchar un lateral del vaso

Elaboración

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Enfriar previamente un vaso tipo collins. Escarchar solo un lateral con sal de Tajín. Añadir hielo hasta tres cuartas partes del vaso. Incorporar el tequila, el zumo de lima y la miel de agave con vainilla. Completar con Schweppes Pomelo y mezclar suavemente. Terminar con el zumo de remolacha en la superficie para generar el efecto visual de tierra batida.