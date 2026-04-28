OCIO
Así será el nuevo espectáculo de Harry Potter que promete iluminar el cielo de Madrid: descubre fechas y como comprar las entradas
Con más de 1.200 drones, el espectáculo llegará a la capital en dos noches únicas con motivo de los actos conmemorativos por el 25º aniversario del estreno de "Harry Potter y la piedra Filosofal"
"¡Llamamiento a magos, brujas, y muggles! ¡El mundo mágico os espera!", así anunciaba DroneArt Show la llegada de su nuevo espectáculo visual de Harry Potter a nuestro país. Con paradas en Barcelona, Sevilla o Valencia a lo largo del verano, el show hará escala en Madrid los próximos 16 y 18 de septiembre.
Durante estas dos fechas únicas, el cielo nocturno de la capital se transformará en un escenario mágico con motivo de los actos conmemorativos por el 25º aniversario del estreno de "Harry Potter y la piedra filosofal". Las entradas para este emotivo regreso a la magia estarán disponibles para su compra a partir del miércoles 29 de abril, aunque la lista de espera ya está abierta.
Un lienzo en movimiento y música en directo
En este espectáculo inolvidable al aire libre, que se dará cita en el Hipódromo de Zarzuela, un total de 1.200 drones perfectamente sincronizados recrearán varias de las escenas y objetos más icónicos de la saga, haciendo uso del cielo de Madrid como si se tratase de un auténtico lienzo en movimiento.
Además del espectáculo visual, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo a cargo de un violinista eléctrico que acompañará el show interpretando algunos de los momentos clave de la banda sonora de la que se considera una de las sagas más mágicas del cine.
También algunos de los dulces y bebidas encantadas de este mágico universo estarán disponibles para ser disfrutados durante el espectáculo, así como merchandising exclusivo entre los que destacan varitas, bufandas y otros coleccionables que se podrán comprar para llevarse un pedacito del mundo de Harry Potter a casa.
Horario y detalles de acceso
El show en el Hipódromo de Zarzuela comenzará a las 9 de la noche, aunque tanto el 16 como el 18 de septiembre las puertas se abrirán a las 7 de la tarde para garantizar el acceso de todos los asistentes previo al comienzo del evento.
Con una duración de 60 minutos, el espectáculo contará con un breve intermedio, y será apto para todos los públicos. Además, el recinto cuenta con medidas de accesibilidad y los menores de 3 años podrán asistir de forma gratuita.
Aunque aún se desconoce el precio, las entradas para el evento estarán disponibles desde mañana miércoles 29 de abril a las 16:00 de la tarde, y la lista de espera ya está disponible para conseguir acceso exclusivo a una preventa que promete hasta un 15% de descuento.
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