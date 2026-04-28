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CHOQUE EN EL PARTIDO

Rita Maestre, sobre las primarias de Más Madrid: "No vamos a convertir ninguna discusión interna en un numerito exterior"

La portavoz del partido en el Ayuntamiento califica como "una gran noticia" la candidatura de Mónica García como candidata a la presidencia de la Comunidad

Rita Maestre junto a Mónica García.

Rita Maestre junto a Mónica García. / Europa Press/ Eduardo Parra

EP

Madrid

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha calificado como "fantástica noticia" el anuncio de la coportavoz de la formación y ministra de Sanidad, Mónica García, de su intención de ser la candidata en las elecciones autonómicas de 2027 y ha señalado, ante el hipotético proceso de primarias en la organización que no van a "convertir ninguna discusión interna en un numerito exterior".

"Mónica García anunció este fin de semana que va a presentarse a candidata de Más Madrid a ganarle la Comunidad de Madrid al PP de Isabel Díaz Ayuso. Mónica nunca se ha ido de Madrid porque ha ido haciendo trabajo político aquí, recorriendo las calles de Madrid o de Leganés, haciendo el puerta a puerta como cualquier militante de esta organización. Para mí esa es una gran noticia", ha destacado Maestre en declaraciones a los medios desde el Teatro Real.

Maestre ha remarcado que García quiere hacerlo "de la mano de mucha gente" y con una "lista de unidad". "Si hay una persona o unas personas que no quieren participar de ese proyecto de unidad es perfectamente legítimo, así lo decidiremos en las primarias en las que debatiremos y decidiremos dentro de Más Madrid", ha incidido.

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El portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea Emilio Delgado valora aún presentarse también a las primarias de Más Madrid para ser candidato a la Presidencia de la Comunidad y disputarle a la ministra de Sanidad ser quien se mida con la presidenta de la Comunidad de Madrid en 2027.

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