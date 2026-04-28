'Todo es mentira'
Risto Mejide desaparece de 'Todo es mentira' tras un tenso encontronazo con Emilio Delgado: "Me saca de mis casillas"
El presentador ha mantenido un acalorado debate a raíz de las polémicas primarias de Más Madrid y después de la publicidad, Laila Jiménez ha ocupado su lugar
Kevin Rodríguez
El ambiente en 'Todo es mentira' sigue agitado. Después del reciente episodio con Susana Díaz, que puso fin de forma abrupta a su etapa en el programa y que Risto Mejide ya ha explicado, la entrega de este martes 28 de abril volvió a dejar otro momento tenso en el plató.
En esta ocasión, el foco estuvo en el enfrentamiento entre Risto Mejide y Emilio Delgado, a raíz de las polémicas primarias de Más Madrid. El presentador insistió en varias ocasiones para que el colaborador aclarara qué había ocurrido dentro de su formación, buscando una respuesta directa que aportara contexto a los espectadores. Sin embargo, Delgado evitó entrar en el fondo del asunto, recurriendo a respuestas ambiguas y tratando de reconducir la conversación hacia otros temas.
Ese choque de intenciones fue elevando la tensión en el plató. Mejide, cada vez más incómodo, terminó reprochándole su falta de claridad, subrayando que la audiencia espera explicaciones en un contexto político relevante. El intercambio se volvió más áspero, con interrupciones y gestos de evidente incomodidad, hasta el punto de que el presentador acabó mostrando abiertamente su enfado. “No quiero que se vayan más colaboradores”, llegó a decir, visiblemente molesto, antes de reconocer que la situación “le saca de sus casillas” y dar paso a publicidad.
Sin embargo, lo que ocurrió después llamó aún más la atención. Tras la pausa publicitaria, Mejide no regresó a su puesto y fue Laila Jiménez quien tomó las riendas del tramo final del espacio. Desde la mesa, se hizo un comentario en tono distendido sobre su ausencia, pero no se ofreció ninguna explicación oficial sobre lo sucedido.
El programa continuó con normalidad, abordando otros temas de actualidad, aunque la inesperada salida del presentador marcó los últimos minutos de la emisión. Su ausencia se limitó a ese tramo final, justo antes de dar paso al concurso 'Lo sabe, no lo sabe', dejando en el aire los motivos de su marcha momentánea.
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