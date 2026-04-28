Los restaurantes madrileños tienen un problema: pocos revisan cada semana si ganan dinero

Solo el 41 % de los restaurantes de la Comunidad de Madrid revisa su rentabilidad de forma semanal, pese a operar en uno de los mercados más competitivos de la restauración en España. Así lo recoge el estudio Retos y Desafíos de la Restauración en España, elaborado por TheFork, que apunta a la gestión financiera y a la fidelización como dos de los grandes desafíos del sector.

El informe señala que un 46 % de los negocios madrileños analiza su rentabilidad una vez al mes y un 13 % lo hace únicamente cada trimestre. Estos datos contrastan con un contexto marcado por la presión sobre los márgenes, el aumento de costes y la elevada competencia.

Un camarero limpia una copa de vino en un restaurante de Madrid el 20 de abril de 2022, día en que dejó de ser obligatorio el uso de mascarilla en bares, restaurantes y la mayoría de interiores tras casi dos años de normativa. / Alejandro Martínez Vélez - Eur / Europa Press

La fidelización también aparece como una asignatura pendiente. El 56 % de los restaurantes de Madrid reconoce que menos de la mitad de sus clientes repite visita, un registro alejado del 72 % de media nacional.

Un comensal que planifica más

El estudio detecta, además, cambios en los hábitos del comensal madrileño, que planifica más sus salidas, reserva con mayor antelación y muestra una mayor predisposición al gasto. Así lo percibe el 56 % de los restauradores, frente al 43 % en el conjunto del país.

En este contexto, la digitalización gana peso como herramienta para gestionar la ocupación y mejorar la facturación. El 54 % de los restaurantes madrileños asegura que la mayoría de sus ingresos procede ya de las reservas online, por encima del 50 % nacional. También está más extendido el uso exclusivo de herramientas digitales para gestionar las reservas, mientras que el libro en papel queda relegado a una parte minoritaria del sector.

Más del 75 % de los restauradores madrileños considera que su nivel de digitalización es alto o muy alto, un porcentaje superior al 71 % nacional. Sin embargo, TheFork advierte de que el reto ya no pasa solo por incorporar tecnología, sino por integrarla de forma eficaz en la operativa diaria.

Las áreas que los negocios quieren digitalizar con más urgencia son la relación con el cliente y la fidelización, señalada por el 38 %; la optimización de reservas y ocupación, con un 25 %; y el control del stock y los pedidos, con un 23 %.

Falta de formación y presupuesto

Entre las principales barreras figuran la falta de formación y de presupuesto, mencionadas por el 32 % de los encuestados en ambos casos; las dudas sobre el retorno económico de estas herramientas, con un 23 %; y la falta de tiempo para su implantación, con un 11 %.

"La Comunidad de Madrid es uno de los mercados más dinámicos y competitivos del sector, donde la digitalización ya es una realidad consolidada. Sin embargo, los datos muestran que el gran reto sigue siendo transformar esa digitalización en rentabilidad y fidelización. Entender al nuevo consumidor será clave para garantizar la sostenibilidad del sector en los próximos años", señala Jay Kim, Country Manager Iberia de TheFork.

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El estudio se realizó entre enero y febrero de 2026 a partir de una muestra de 615 profesionales del sector, entre propietarios, chefs ejecutivos, directores generales y mandos de alta dirección. Incluye restaurantes familiares, de alta cocina y negocios pertenecientes a grupos de seis o más establecimientos, con un ticket medio superior a 25 euros.