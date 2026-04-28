GASTRONOMÍA
El restaurante favorito de Álvaro Mel en Madrid para comer pasta a la carbonara: "El guanciale es perfecto aquí"
En este restaurante no hay miles de versiones diferentes de la carbonara, sino que la hacen como en Roma: con guanciale, yema de huevo, queso pecorino y un toque generoso de pimienta negra
En Madrid hay restaurantes de los que puedes disfrutar a cualquier hora del día. Y es que en la capital existen opciones para los amantes de la cocina japonesa, la italiana o incluso la más castiza gracias a recetas que conquistan hasta a los paladares más exigentes. Sin duda, Mercato Ballaró es uno de ellos.
Se trata de un italiano que destaca por su pasta con una carbonara auténtica. Su receta tradicional, elaborada con ingredientes de calidad y sin nata, conquista hasta a las caras más conocidas de las redes sociales y, sino, que se lo pregunten a Álvaro Mel.
El influencer ha desvelado que la carbonara que hacen en esta cocina es la más sabrosa: "El guanciale es perfecto aquí". Así que, si tú también eres amante de este tradicional plato italiano, te recomendamos acudir al menos una vez a Mercato Ballaró para corroborar su versión.
¿Dónde está Mercato Ballaró?
El restaurante se encuentra en Madrid, específicamente en Santa Engracia 24 (Chamberí). Aquí no hay miles de versiones diferentes de la carbonara, sino que la hacen como en Roma: con guanciale, yema de huevo, queso pecorino y un toque generoso de pimienta negra. Esto hace que el plato final sea una salsa cremosa que se unifica perfectamente a la pasta al dente y que te sorprende al primer bocado.
Una carbonara de lo más viral
Y es que la combinación de producto, la técnica y autenticidad de Mercato Ballaró han hecho que su carbonara sea una de las más populares en redes sociales. Muchos foodies e influencers han destacado lo bien preparada que está y lo han mostrado en vídeos donde se aprecia la cremosidad de la salsa y la textura perfecta de la pasta.
Sin duda, la carbonara de Mercato Ballaró es uno de esos platos que se quedan en la memoria, que demuestran que cuando se hace bien, la cocina italiana no necesita grandes adornos. Si buscas autenticidad, sabor y una experiencia que te transporte directamente a las trattorias de Italia, no dudes en pasar por este rincón de Chamberí.
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