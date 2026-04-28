TRANSPORTE
Problemas en la alta velocidad entre Madrid y Andalucía: hasta media hora de retrasos
Una incidencia en La Sagra (Toledo) provoca demoras en los AVE que conectan la capital con el sur peninsular y la capital manchega
Nuevo día de problemas en el transporte ferroviario. Una incidencia en La Sagra (Toledo) está provocando retrasos este martes en diversos trenes de alta velocidad que unen Madrid con Andalucía y con Toledo, según informa Adif.
Como siempre, Renfe pone a disposición de los usuarios un visor para comprobar en tiempo real la posición de sus trenes. Según el mapa, varios convoys que salen de Córdoba o Cádiz con destino Madrid-Atocha circulan con demoras de alrededor de media hora en estos momentos.
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