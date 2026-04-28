Nuevo reconocimiento para la Carlos III de Madrid: la universidad donde estudiará la princesa Leonor se corona como líder del talento joven en España

La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, cursará el grado en Ciencias Políticas la Universidad Carlos III de Madrid, concretamente en el campus de Getafe, según informó a principios de esta semana la Casa Real. Tras sopesar distintas alternativas, los Reyes y su primogénita han decidido que la heredera de la Corona curse un grado de cuatro años en una de las universidades públicas de mayor prestigio de España.

La Universidad Carlos III de Madrid encabeza el ranking de universidades con mayor representación en la 'Nova 111 Student List 2026' al situar a 12 de sus estudiantes entre los perfiles con más talento y proyección de España, según el listado elaborado por Nova.

Este liderazgo refuerza el posicionamiento de la universidad como una de las principales canteras de talento del país, especialmente en áreas clave como economía, ingeniería, derecho o ciencia de datos, donde sus estudiantes destacan por su excelencia académica y proyección profesional.

La Universidad Carlos III de Madrid encabeza el ranking de universidades con mayor representación en la 'Nova 111 Student List 2026' / Europa Press

Madrid, principal hub de talento joven en España

En conjunto, Madrid se consolida como el principal hub de talento joven en España, con 31 estudiantes seleccionados en esta edición, la cifra más alta a nivel nacional. La capital no solo lidera en volumen, sino también en la diversidad de perfiles, reflejo de un ecosistema universitario dinámico y altamente competitivo.

La IE University ocupa la segunda posición en el ranking por universidades, con 8 estudiantes seleccionados, lo que evidencia el peso tanto de instituciones públicas como privadas en la formación del talento emergente en España.

A nivel nacional, la lista ha contado con más de 2.000 candidaturas, evaluadas mediante un proceso basado en más de 200 criterios diseñados para identificar el potencial académico, profesional y de impacto social de los candidatos. El resultado muestra una notable paridad de género (52% hombres y 48% mujeres) y una fuerte dimensión internacional, con el 78% de los seleccionados habiendo realizado estancias académicas en el extranjero.

La destacada presencia de universidades madrileñas en este ranking subraya la capacidad del sistema universitario de la región para atraer, formar y proyectar talento hacia entornos profesionales de alto nivel, tanto en España como a nivel internacional.

Así es la universidad donde estudiará la princesa Leonor

Con una vocación moderna y reformista, el campus de Getafe es considerado uno de los más completos de la Comunidad de Madrid en cuanto a sus instalaciones académicas. Entre la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y la facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, el campus de Getafe cuenta con dos bibliotecas principales de varias plantas, varias aulas multimedia y de informática, platós de televisión, estudios audiovisuales, una sala de juicios simulada y espacios de idiomas y aprendizaje digital.

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Con una vocación moderna y reformista, el campus de Getafe es considerado uno de los más completos de la Comunidad de Madrid en cuanto a sus instalaciones académicas / UC3M

En cuanto a sus instalaciones deportivas, la Universidad Carlos III de Madrid cuenta a escasos metros de la facultad de Ciencias Sociales, con un centro deportivo completo que incluye piscina cubierta, spa, pistas de pádel, un pabellón cubierto e incluso un gimnasio completamente equipado.