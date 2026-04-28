El precio de la vivienda frena al 70% de los madrileños que intentan mudarse

El precio de la vivienda es el principal obstáculo para los madrileños que intentan mudarse sin éxito. El 70,1% de quienes buscaron vivienda en la Comunidad de Madrid durante el último año sin llegar a cambiar de residencia señaló el coste excesivo como motivo principal, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 publicada por el Instituto Nacional de Estadística.

La falta de acceso a una vivienda adecuada también aparece entre los motivos de quienes no lograron mudarse: un 5,9% declaró que no reunía las condiciones necesarias para alquilar o comprar, mientras que un 5,8% señaló que la vivienda encontrada no cumplía los requisitos que buscaba, ya fuera por localización o por condiciones habitacionales. Otro 18,2% alegó otros motivos.

Madrid se sitúa, además, entre las comunidades donde más personas buscaron vivienda sin éxito en el último año, con un 10,2%, solo por detrás de Baleares, con un 10,6%, y por delante de Canarias, con un 8,9%. En el conjunto de España, el porcentaje fue del 7,6% y el precio excesivo también fue la principal barrera, señalado por el 67,2%.

Casi la mitad de los jóvenes vive con sus padres

Las dificultades para acceder a una vivienda afectan especialmente a la población más joven. En España, el 44,3% de los jóvenes de 26 a 34 años convivía con sus padres en 2025, y casi la mitad de ellos, el 47,3%, afirmaba hacerlo porque no podía permitirse comprar o alquilar una vivienda.

A nivel nacional, el 7,6% de las personas de 16 o más años había buscado vivienda activamente en los últimos 12 meses sin llegar a cambiar de residencia. Esa dificultad para acceder a una vivienda afecta especialmente a la población más joven. La búsqueda sin éxito fue más frecuente entre las personas de 30 a 44 años, con un 14,9%, y entre las de 16 a 29 años, con un 9,6%, frente al 6% registrado en el grupo de 45 a 64 años y el 1,5% entre las personas de 65 o más.

La encuesta también refleja el peso de la vivienda en la emancipación juvenil. En 2025, el 44,3% de los jóvenes de 26 a 34 años convivía con sus padres, una situación más habitual entre los hombres, con un 50,8%, que entre las mujeres, con un 37,5%.

Anuncio de viviendas en alquiler en Madrid. / Eduardo Parra - Europa Press

Entre los jóvenes de 26 a 34 años que vivían con sus progenitores, el 47,3% afirmó que lo hacía porque no podía permitirse comprar o alquilar una vivienda. Otro 13% señaló que estaba ahorrando para acceder a una vivienda, mientras que un 23,6% aseguró que no se había planteado independizarse.

Por tramos de edad, el 67,1% de las personas de 18 a 34 años convivía con alguno de sus progenitores. Este porcentaje se elevaba hasta el 93,4% entre los jóvenes de 18 a 25 años. Solo un 1,9 % de los jóvenes de 26 a 34 años que seguían viviendo con sus padres afirmó que, aunque podía asumir el coste de un alquiler o una vivienda en propiedad, prefería continuar en el hogar familiar.

La renta marca diferencias relevantes

Entre los jóvenes de 26 a 34 años con ingresos superiores a 24.000 euros netos anuales, el 29,4% vivía con sus padres, frente al 55,5% de quienes tenían rentas inferiores a 6.000 euros anuales. Además, entre los jóvenes con menores ingresos que convivían con sus progenitores, el 48,7% señaló como motivo principal no poder comprar o alquilar una vivienda.

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Por nivel de formación, el porcentaje de jóvenes de 26 a 34 años que vivían con sus padres fue ligeramente superior entre quienes no tenían estudios universitarios, con un 45,2%, que entre quienes sí los tenían, con un 43,6%.