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VERANO EN LA COMUNIDAD

Un campamento urbano o un campo de voluntariado, entre la oferta estival para niños y jóvenes de Soto del Real

La oferta de verano incluye propuestas deportivas, culturales y de ocio impulsadas por el Ayuntamiento, clubes y asociaciones locales

Actividades estivales para niños y jóvenes.

Actividades estivales para niños y jóvenes. / AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL

EP

Soto del Real

El Ayuntamiento de Soto del Real ha dado a conocer la programación de los campamentos de verano que ha organizado para dar respuesta a las necesidades de conciliación de las familias al mismo tiempo que se ofrecen alternativas de ocio educativo, saludable y enriquecedor para niños y jóvenes. En este 2026 se ofertarán plazas de campamento urbano, campo de voluntariado, actividades municipales, y propuestas impulsadas desde clubes y asociaciones, según explicó el Consistorio.

Del 22 de junio hasta el 4 de septiembre se desarrollará en periodos semanales el campamento urbano, uno de las principales propuestas estivales en Soto del Real. Dirigido a menores nacidos entre 2013 y 2022, se permitirá adaptar la participación según las necesidades de las familias.

El programa incluye juegos, talleres, actividades al aire libre y propuestas educativas diseñadas para cada grupo de edad, y buscará fomentar valores como el compañerismo, la creatividad, la autonomía y la sostenibilidad ambiental. Aunque el horario será de 9:00 a 14:00 horas, las familias que lo necesiten podrán ampliarlo desde las 7:30 hasta las 16:30, incluyendo servicio de comedor. Las inscripciones deberán realizarse con al menos diez días de antelación al inicio de cada periodo.

Campo de voluntariado

El Ayuntamiento de Soto del Real en colaboración con la Comunidad de Madrid ofrecerá a los jóvenes de entre 14 y 17 años empadronados en el municipio la posibilidad de implicarse de forma activa en el cuidado del municipio. Se trata de un campo de voluntariado centrado en el acondicionamiento del jardín botánico de Soto del Real.

Los jóvenes participantes se comprometerán con el entorno y aprenderán conocimientos relacionados con el medio ambiente, el trabajo en equipo y la sostenibilidad. El plazo de inscripción para esta edición se abrirá este martes y se alargará hasta el próximo 7 de mayo.

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Desde el Consistorio se recuerda que además de los campamentos municipales, que se consolidan como un recurso clave para muchas familias, durante el verano se desarrollarán otros campamentos organizados por clubes y asociaciones, así como actividades municipales. Habrá propuestas deportivas, culturales y de ocio, ampliando la oferta para adaptarla a distintos intereses.

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