Nace Radar Madrid, una plataforma para llevar la música en español al mundo: conciertos, talleres, encuentros... y Estados Unidos como país invitado

Madrid quiere reforzar su papel como una de las capitales clave de la música en español. Y, para ello, ha puesto en marcha Radar Madrid, un nuevo mercado musical internacional impulsado por la plataforma Charco que celebrará su primera edición los días 19, 20 y 21 de octubre en el Movistar Arena. La cita reunirá a profesionales de Europa, Iberoamérica, Asia, Canadá y Estados Unidos, que será el país invitado en este estreno.

El proyecto se presenta como un punto de encuentro entre artistas, agentes, programadores, promotores, festivales y supervisores musicales. Su finalidad no será únicamente exhibir talento, sino abrir vías reales de circulación internacional para la música creada en España, especialmente en ámbitos como el directo, la canción, la sincronización audiovisual y el acceso a nuevos públicos. Uno de los ejes de esta primera edición será su programa de showcases, cuya convocatoria para artistas ya está abierta. Las actuaciones tendrán lugar en La Sala del Movistar Arena y permitirán a los proyectos seleccionados presentar su música ante una audiencia formada por profesionales nacionales e internacionales del sector. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web oficial del encuentro.

Joaquín Sabina, en el Movistar Arena de Madrid. / EUROPA PRESS

Durante tres jornadas, Radar Madrid combinará conciertos breves, paneles profesionales, sesiones de escucha, talleres, encuentros rápidos de negocio y espacios de networking. La intención es crear un entorno práctico en el que los artistas y sus equipos puedan generar contactos, explorar oportunidades en festivales y salas extranjeras, y entender mejor las dinámicas de los mercados internacionales.

“La Comunidad se ha consolidado como principal referente de la industria musical por su capacidad de generar impacto económico, actividad turística, empleo y proyección cultural”, ha destacado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, en la presentación del proyecto, que ha tenido lugar en el UMusic Hotel este martes. No obstante, ha señalado que “el lanzamiento de Radar Madrid representa una gran oportunidad para marcar en el calendario una cita con el mejor talento de esta industria, y dar apoyo y visibilidad al talento español".

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Por su parte, Miguel Ángel Garrido, director de Charco, ha defendido la pertinencia de crear un mercado de estas características en un momento especialmente favorable para la música en castellano: "Los festivales internacionales tiene headliners que cantan en esta lengua, cuando antes estábamos relegados como algo exótico". También destacó la importancia de Madrid en la industria musical global en español, motivo por el que la ciudad necesitaba un acontecimiento de estas características. "Aquí se toman decisiones importantes en la industria de la música".