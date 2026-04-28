La Terminal T1 de Madrid-Barajas suma la cocina de autor de Dabiz Muñoz con la apertura de Hungry Club

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sigue elevando su propuesta gastronómica. La última incorporación es una nueva barra de Hungry Club, el concepto liderado por Dabiz Muñoz, que acaba de abrir en la Terminal T1 con una idea clara: acercar una cocina de autor, urbana y reconocible a los pasajeros que buscan algo más que una comida rápida antes de embarcar.

El nuevo espacio se ubica dentro de El Mercado-Madrid Duty Free, en la zona de embarque B, operado por Avolta. Cuenta con una superficie aproximada de 80 metros cuadrados y permanecerá abierto todos los días de la semana, de 07.30 a 23:45 horas, adaptándose así al ritmo continuo de uno de los aeropuertos con más tráfico de Europa.

Alta cocina en clave viajera

Con esta apertura, Hungry Club suma ya cuatro barras en Madrid-Barajas, donde estaba presente en las terminales T3, T4 y T4S. La llegada a la T1 refuerza la presencia del universo gastronómico de Dabiz Muñoz en el aeropuerto y confirma una tendencia cada vez más visible: la restauración aeroportuaria ha dejado de ser un servicio secundario para convertirse en parte de la experiencia de viaje.

La propuesta de Hungry Club busca precisamente ese punto intermedio entre la cocina con sello propio y el formato ágil que exige un aeropuerto. Una oferta pensada para pasajeros con distintos tiempos de espera, pero también para un público que ya no se conforma con opciones impersonales.

Barajas culmina su gran renovación gastronómica

La apertura se produce en el contexto de la renovación integral de la oferta de restauración de Madrid-Barajas impulsada por Aena bajo el proyecto ‘Cocinamos un nuevo aeropuerto’, iniciado en 2023. La actuación ha transformado un total de 55 establecimientos distribuidos entre las zonas de embarque y las zonas públicas de las terminales T123, T4 y T4S.

En conjunto, estos espacios ocupan unos 19.000 metros cuadrados de los 22.000 metros cuadrados totales destinados a la oferta comercial del aeropuerto madrileño. Del total de nuevos locales, Areas gestiona 35, Pansfood opera 10, Cafestore cuenta con seis, mientras que SSP y McDonald’s gestionan dos establecimientos cada uno.

El proyecto ha cerrado su última fase con la apertura de Taberna La Ancha en la Terminal T4, impulsada por el chef Nino Redruello y la familia La Ancha.

Nuevas marcas y más formatos

Aena destaca que aproximadamente el 90 % de las marcas incorporadas con esta renovación son nuevas en el aeropuerto. La oferta abarca desde conceptos de alta gastronomía, como Kabuki, hasta propuestas saludables como Flax & Kale, La Place o Chia; espacios tipo food market como StrEat; formatos grab&go como Pret a Manger o Rodilla; cafeterías especializadas como Starbucks y Coffee Republic; casual dining con enseñas como Tony Roma’s, Pura Brasa o Le Coq; y especialistas en producto ibérico como Enrique Tomás y Beher.

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La diversidad de marcas responde a una nueva forma de consumir en los aeropuertos. Hay pasajeros que buscan rapidez y conveniencia, otros que quieren sentarse con calma, y muchos que valoran encontrar propuestas reconocibles, de calidad o vinculadas a la ciudad que visitan.