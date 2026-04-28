Luz verde a la renovación de la señalización de la C-5 de Cercanías Madrid por 32 millones

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la licitación de las obras para renovar los sistemas de señalización ferroviaria en un tramo de la línea C-5 de Cercanías Madrid, según ha informado el Gobierno. La intervención, que ejecutará Adif, contará con una inversión de 32 millones de euros.

El proyecto se centrará en el trayecto comprendido entre las estaciones de Embajadores y Móstoles-El Soto, con una longitud de 20,7 kilómetros y un total de once estaciones. Se trata de la línea con mayor volumen de viajeros de la red madrileña, lo que convierte esta actuación en prioritaria dentro del plan de modernización.

La renovación contempla la sustitución de los actuales sistemas por equipos de última generación, con el objetivo de mejorar el rendimiento operativo y preparar la infraestructura para la futura implantación del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS).

Móstoles-El Soto contará con una base de mantenimiento para trenes de la línea C-5 de Cercanías / MINISTERIO DE TRANSPORTES

Entre las principales actuaciones figura la instalación de nuevos enclavamientos electrónicos en estaciones como Aluche, Embajadores, Cuatro Vientos, Alcorcón y Móstoles-El Soto. Asimismo, se renovará por completo la señalización lateral, que pasará a contar con tecnología LED.

El proyecto incluye también la implantación de un nuevo sistema de bloqueo entre Móstoles-El Soto y Laguna, lo que permitirá la circulación en ambos sentidos por ambas vías y aumentará la capacidad de la línea. A ello se suman circuitos de vía, el despliegue del sistema Asfa Digital y la modernización de las comunicaciones mediante fibra óptica, además de mejoras en el suministro eléctrico y sistemas de respaldo.

Esta actuación se integra en el Plan de Cercanías Madrid, en el que Adif prevé invertir 650 millones de euros para reforzar la fiabilidad y capacidad del servicio. El programa contempla otras intervenciones como ampliaciones de líneas, duplicaciones de vía y modernización de estaciones.

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El Ejecutivo ha señalado que el proyecto contribuirá a los objetivos de desarrollo sostenible vinculados a infraestructuras de calidad, movilidad sostenible y eficiencia urbana, y podrá contar con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).