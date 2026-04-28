Los jubilados madrileños nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión: estas son las condiciones

Es oficial: la jubilación empieza a acercarse para miles de trabajadores nacidos entre 1960 y 1970, una generación que llega al final de su vida laboral en plena aplicación de los cambios del sistema de pensiones.

Muchos especialistas llevan tiempo advirtiendo del escenario al que se enfrentarán cuando llegue el momento de pedir la pensión de jubilación. En este contexto, las personas que quieran acceder al 100% de la base reguladora tendrán que cumplir determinadas condiciones relacionadas con la edad ordinaria de retiro y los años cotizados a la Seguridad Social.

Es importante tener en cuenta ciertos factores a la hora de escoger un plan de pensiones / Alba Villar

¿Cuántos años hay que cotizar para jubilarse a los 65?

La edad legal de jubilación dependerá de la carrera cotizada. Según el calendario vigente de la Seguridad Social, en 2026 se puede acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años si se han cotizado al menos 38 años y 3 meses, en caso contrario, la edad exigida sube a 66 años y 10 meses. Desde 2027, el umbral pasará a 38 años y 6 meses para poder jubilarse a los 65. Quienes no lleguen a esa cotización deberán esperar hasta los 67 años.

Conviene tener en cuenta que alcanzar el 100% de la base reguladora no significa necesariamente recibir la pensión máxima fijada cada año. La cuantía final depende de otros elementos y de los límites establecidos por el sistema.

Cobrar el 100% no significa cobrar la pensión máxima

Ahora, alcanzar el 100% de la base reguladora no equivale necesariamente a recibir la pensión máxima. La cantidad final depende de las bases por las que se haya cotizado, de los años acumulados, de la edad de acceso y de los límites fijados cada año para las pensiones públicas.

Por eso, dos personas con los mismos años cotizados pueden recibir pensiones muy distintas si sus bases de cotización han sido diferentes. La Seguridad Social cuenta con un simulador oficial para estimar la futura pensión de jubilación según los datos personales de cada trabajador.

En este contexto también entra en juego el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, conocido como MEI. Esta cotización adicional se creó para reforzar la sostenibilidad del sistema público de pensiones ante la llegada a la jubilación de generaciones especialmente numerosas. En 2026, la Seguridad Social recoge un tipo del 0,8% sobre la base de cotización por contingencias comunes en el marco de este mecanismo.

Alcanzar el 100% de la base reguladora no equivale necesariamente a recibir la pensión máxima / Envato

¿Qué pasa si se pide la jubilación anticipada?

La jubilación anticipada puede ser una opción para quienes quieran dejar de trabajar antes de la edad ordinaria, pero no sale gratis. Si se solicita de forma voluntaria, la pensión puede verse reducida mediante coeficientes reductores, que se aplican sobre la cuantía de la pensión. Por eso, adelantar el retiro puede suponer una rebaja mensual que se mantendrá durante toda la jubilación.

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También existen supuestos de jubilación anticipada forzosa y regímenes especiales para determinados colectivos profesionales, como trabajadores del mar, minería, personal ferroviario, bomberos o miembros de algunos cuerpos policiales, que pueden tener reglas específicas por la naturaleza de su actividad.