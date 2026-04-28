El Hospital de La Paz realiza la primera reconstrucción mamaria con tejido abdominal asistida por robot en España

El auge de la cirugía robótica no es nuevo. La primera vez que se empleó esta técnica en España fue en Barcelona en 2005. Los robots Da Vinci se han ido incorporando desde entonces en quirófanos de hospitales y hoy día están presentes en una docena de hospitales de la red pública madrileña. Lo que no se había hecho hasta ahora en España es utilizarlos en una operación de cirugía plástica.

Ha sido en el Hospital de La Paz donde se ha conseguido. Los equipos de Cirugía Plástica y Cirugía General del centro madrileño se han valido del dispositivo para realizar la reconstrucción mamaria a partir de tejido abdominal de la propia paciente. De esta forma, gracias a la capacidad de precisión, la afección en la zona de la que se extrae el tejido donante es menor, lo que permite una disección menos invasiva y con ello, reducir riesgo de complicaciones, mitigar el dolor, acortar la estancia hospitalaria y acelerar la recuperación.

"Más que sumar, multiplica los beneficios para la paciente, porque la plataforma robótica nos permite ser muy precisos y respetar casi al milímetro las estructuras anatómicas", señala Sergio Salido, coordinador general de Cirugía Mayor Ambulatoria de La Paz. Se evita así hacer grandes incisiones y disminuye el riesgo de lesiones como hernias o debilidades de pared abdominal tras la intervención.

"Esta cirugía supone un cambio a la hora de plantear la reconstrucción mamaria en estas pacientes, dado que intentamos minimizar la morbilidad en la zona donante", expone, por su parte, César Casado, cirujano plástico. "Cuando tomamos tejido del abdomen para reconstruir la mama, generalmente ocasionamos una secuela, y esta secuela debe ser lo menor posible. Es lo que hemos intentado conseguir. Juntando la cirugía robótica con la cirugía manual tradicional intentamos conseguir que las pacientes tengan una mejor recuperación con menor dolor y puedan tener menos secuelas a largo plazo en la zona donante del tejido que tomamos para reconstruir la mama".

Aunque no es un proceso del todo novedoso internacionalmente, en España sí es la primera vez en que se emplea un robot quirúrgico en cirugía plástica, lo que desde la Consejería de Sanidad se califica como "un paso decisivo en el avance de la cirugía robótica dentro de la sanidad pública madrileña". Esta tecnología se había extendido especialmente en los últimos años en ginecología, cirugía general o urología. "En cirugía plástica tiene menos aplicaciones pero, sin duda, es un campo muy interesante", asegura Casado.

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En el Hospital de La Paz se realizan unas 120 transferencias de tejido microvascularizado al año, muchas de ellas a pacientes sometidas a una mastectomía tras un diagnóstico de cáncer de mama. Se considera clave disminuir las complicaciones en la zona donante del tejido, generalmente la pared abdominal en el caso de la reconstrucción mamaria. Por ello se buscan alternativas, como en este caso la cirugía robótica, para minimizarlas.