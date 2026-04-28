Fallece Moncho Monsalve, exjugador del Real Madrid y leyenda del baloncesto español

Moncho Monsalve (Medina del Campo, Valladolid), exjugador y exentrenador de baloncesto, ha fallecido este martes a los 81 años de edad según han confirmado, entre otras fuentes, la Asociación de Jugadores del Real Madrid, club con el que ganó, entre otros títulos, tres Copas de Europa y tres ligas en los años 60.

Descubierto en unos San Fermines, destacó como pívot en el Real Madrid, donde llegó en 1963 procedente del Atlético San Sebastián. Con el equipo blanco, donde militó durante cuatro temporadas, ganó hasta nueve títulos, incluidas las tres primeras Copas de Europa de la sección junto a jugadores como Clifford Luyk, Lolo Sainz o Emiliano Rodríguez, y otras tres ligas. También jugó para la selección española, siendo internacional hasta en 61 ocasiones: jugó los Eurobasket de Polonia 1963, URSS 1965 y Finlandia 1967, además del Mundial de Chile de 1966, antes de que sus rodillas dijeran basta y se retirara en 1972. Fue entonces cuando se rindió a su gran pasión, entrenadr desde los banquillos.

Desde que fichó por el Mataró en 1972, amontonó clubes por donde fue perfeccionando su libreto táctico, acompañado siempre de una fuerza motivadora y un afán por modernizar el baloncesto más pétreo de otras épocas. Así, pasó por el Barcelona como asistente, el CB Zaragoza, el CB Murcia, el Málaga, el OAR Ferrol, el Hospitalet, el Basket Mestre, el Club Deportivo Oximesa de Granada, el Náutico Tenerife, el Castilla Valladolid, el Cantabria Lobos o el Balneario de Archena.

Destacó también como seleccionador, dirigiendo a Marruecos, República Dominicana y especialmente Brasil, con quien logró el oro en el Campeonato FIBA Américas de 2009, clasificando al equipo para el Mundial de Turquía del 2010.

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Asimismo, en 2024 ingresó en el Salón de la Fama del baloncesto español en el apartado de entrenadores en su cuarta edición.