La F1 será el gran escaparate mundial de Ifema: "Nadie se hace una idea de lo que va a suponer esto para Madrid"

Ifema Madrid espera el regreso de la Fórmula 1 a Madrid con una idea muy definida: no se trata solo de organizar una carrera, sino de utilizar el Gran Premio de España como escaparate para entrar en la élite internacional de los grandes eventos. "Entramos en este proyecto por imagen de marca", resumió este lunes el presidente de la institución, José Vicente de los Mozos, durante la presentación de los resultados económicos de 2025.

El recinto ferial cerró el año con un 216,8 millones de facturación y 42,8 de beneficio, un 22% y un 165,8% más, respectivamente, que en 2023, ejercicio comparable por el calendario de ferias bienales. Estos buenos resultados llegan en la recta final del plan estratégico 2022-2026, diseñado para reforzar la actividad ferial tras la pandemia de coronavirus. Ifema está ultimando el nuevo plan hasta 2030, con el busca afrontar este “nuevo escenario de expansión” y pasar de ser un referente europeo a competir por grandes ferias y convenciones globales.

La organización del Gran Premio, según De los Mozos, “posiciona a otro nivel” tanto a Madrid como a Ifema ante el mercado internacional de eventos. No se trata solo de "organizar una carrera", sino de "la experiencia que va a dar", explicó el presidente. El objetivo es que la F1 funcione como demostración de solvencia operativa ante empresas, organizadores y grandes marcas que buscan sedes capaces de gestionar eventos de enorme complejidad logística, tecnológica y reputacional.

La base de Ifema ya es sólida. En 2025 acogió 700 eventos de distinto tipo: 75 ferias profesionales, 14 congresos, 46 grandes convocatorias de ocio y 566 convenciones y otros eventos. La superficie neta de exposición creció un 28% respecto a 2023, hasta 1.371.990 metros cuadrados, y participaron 27.670 empresas expositoras, con una presencia extranjera superior al 22%. “Lo importante es el posicionamiento de Ifema Madrid como marca premium de ferias y congresos, capaz de albergar grandes eventos internacionales”, insistió De los Mozos

Sin embargo, la competición automovilística supondrá un nuevo salto cualitativo para el recinto. Con este aval sobre la mesa, Madrid e Ifema podrán aspirar con más fuerza a congresos globales, convenciones corporativas y citas internacionales que hoy se disputan otras grandes plazas. "Estamos demostrando nuestra capacidad de organizar grandes eventos con una infraestructura detrás”, defendió De los Mozos, citando como ejemplo que el 80% de los asistentes al Gran Premio "va a venir en metro, en servicio público”.

Y es que la F1 no solo traerá público durante unos días, sino que servirá para exhibir infraestructura, conectividad, capacidad hotelera, organización, seguridad y experiencia urbana; además de mostrar a la ciudad ante una audiencia televisiva que ronda los 95 millones de personas de todas partes del mundo. "Nadie se hace una idea de lo que va a suponer todo esto para Madrid", llegó a afirmar con rotundidad el presidente, antes de añadir insistir en que "va a traer imagen, va a crear feria, va a crear congreso y va a crear eventos”.

Esta ambición internacional ya viene de antes. El año pasado el recinto celebró cuatro ferias fuera de España, Fruit Attraction São Paulo, además de ARCO Lisboa, Motortec Chile y una feria de seguridad en Colombia. También amplió su red de delegaciones de 30 a 47 países y abrió nuevas representaciones en India, Oriente Medio, Países Nórdicos y Sudeste Asiático; además de reforzar la actividad de congresos con 14 citas con más de 63.000 profesionales.

Este es, precisamente, el tipo de actividad que la institución aspira a potenciar con el efecto tractor de la Fórmula 1. Por lo pronto, a poco más de cuatro meses del arranque de la competición, Ifema se acerca al "sold out técnico" para el Gran Premio de Madrid, con el 97% de las entradas comercializadas ya vendidas, más de 90.000 en total. Por lo que respecta al circuito, la previsión es que las obras concluyan el próximo 25 de mayo, poco antes de empezar en junio el montaje de gradas, zonas de hospitality y otros elementos temporales del evento. Todo deberá estar listo para el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, cuando los coches, y la suerte, echarán a rodar.