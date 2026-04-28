El distrito de Madrid que tendrá un espectáculo gratis con 1.000 drones por las Fiestas del Dos de Mayo: fecha, hora y dónde verlo

Madrid se prepara para vivir uno de los momentos más sorprendentes de las Fiestas del Dos de Mayo de 2026. La Comunidad de Madrid ha incluido en su programación oficial un gran espectáculo nocturno con 1.000 drones, una propuesta gratuita que convertirá el cielo del distrito de Latina en uno de los principales escenarios culturales del puente de mayo.

La cita forma parte de una agenda festiva que se desarrollará entre el 30 de abril y el 3 de mayo con conciertos al aire libre, zarzuela, folclore, recreaciones históricas y actividades para todos los públicos.

Cartel de las Fiestas del Dos de Mayo 2026 / COMUNIDAD DE MADRID

Fecha, hora y lugar del espectáculo de drones

El espectáculo tendrá lugar el sábado 2 de mayo a las 22:00 horas en el Parque de la Cuña Verde de Latina. El acceso será gratuito, pues se enmarca dentro de la programación central organizada con motivo del Día de la Comunidad de Madrid.

Un show gratuito en pleno centro de Madrid

Bajo el título Madrid en el cielo, el espectáculo reunirá 1.000 drones volando de manera simultánea sobre la capital. Durante la exhibición se proyectarán diferentes composiciones luminosas inspiradas en la historia, los símbolos y la identidad cultural madrileña.

La propuesta incluirá 10 escenas y hasta 16 figuras con referencias a episodios históricos, elementos castizos y monumentos representativos de la Comunidad de Madrid con la intención de transformar el cielo en una gran pantalla visual para rendir homenaje al significado del 2 de mayo.

La propuesta incluirá 10 escenas y hasta 16 figuras con referencias a episodios históricos, elementos castizos y monumentos representativos de la Comunidad de Madrid / COMUNIDAD DE MADRID

Todos los conciertos gratis por las Fiestas del Dos de Mayo

Aunque el espectáculo de drones sea uno de los platos fuertes de la jornada, la programación de las Fiestas del Dos de Mayo no acaba aquí. La explanada de Puente del Rey concentrará buena parte de la programación musical entre el 30 de abril y el 3 de mayo, con entrada libre hasta completar aforo.

El jueves 30 de abril actuarán Berkana y Los Seminuevos y Lobos Negros. El viernes 1 de mayo, la jornada combinará tradición y nueva escena musical con la Gala de Zarzuela de la ORCAM, el concierto de Bely Basarte y la actuación de Judeline.

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Judeline, una de las artistas que actuará en las Fiestas del Dos de Mayo / JORDI OTIX

El sábado 2 de mayo, antes del espectáculo aéreo en Latina, el programa continuará con las actuaciones de la Asociación de Coros y Danzas Francisco de Goya, Arrabel, joseluis y Alcalá Norte, además de una recreación histórica del levantamiento del 2 de mayo. La programación concluirá el domingo 3 de mayo con el Encuentro Nacional de Folclore, un pasacalles de la Rondalla Santa Eulalia de Mos y la proyección de la película Rondallas.