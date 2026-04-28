VIVIENDA
'Encontronazo' de Almeida con un grupo de vecinos que protestaban por los desahucios: "Que os llamen y se sienten con vosotros"
Una decena de personas ha protestado por la situación de la vivienda y por procedimientos de desalojo en barrios como Carabanchel, Usera, Vallecas y Villaverde
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido increpado este martes por una decena de personas a su llegada al Teatro Real, donde participa en el foro internacional de ciudades Bloomberg CityLab.
Los manifestantes portaban pancartas en protesta por la situación de la vivienda en la capital y por varios procedimientos de desalojo en edificios de zonas como Carabanchel, Usera, Vallecas y Villaverde.
Entre los mensajes que exhibían los vecinos podía leerse: "De Madrid a debajo del puente, Almeida desahucia a 60 familias", en referencia a la política municipal de vivienda.
Almeida se detiene a hablar con los manifestantes
A su llegada al Teatro Real, Almeida se ha parado a hablar con el grupo de vecinos y ha escuchado el caso de una mujer de 40 años con tres hijos, que le ha explicado su situación personal ante el desalojo de su vivienda.
El alcalde ha asegurado que trasladaría el caso a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para que la familia fuera atendida. "Voy a hablar ahora mismo con la EMVS para que os llamen y se sienten con vosotros", ha afirmado Almeida durante el intercambio.
Según el relato de los vecinos, el regidor les ha indicado que realizaría gestiones inmediatas con el organismo municipal y ha dicho a la mujer que entendía su situación.
Los manifestantes han agradecido que el alcalde se detuviera a escucharles y han señalado que esperan una respuesta próximamente sobre su situación.
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