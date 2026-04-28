Electrodomésticos y productos del hogar desde 10 euros: así son las gangas del nuevo megaoutlet en Madrid

"¡Liquidaciones y gangas, todo para el hogar!", así anunciaban en redes sociales el pasado 18 de abril la gran inauguración del nuevo megaoutlet madrileño. Y es que aunque a simple vista podría parecer una gran nave industrial, ya son muchos los que afirman que el establecimiento situado en el número 27 de la calle San Erasmo en Villaverde esconde algunas de las mejores gangas de Madrid.

Hablamos de 'Mega Feirón' donde cafeteras, tostadoras, decoración, utensilios de cocina o maletas, están disponibles para su compra desde apenas 10 euros. Con muchos de sus electrodomésticos y productos del hogar procedentes de liquidaciones de Amazon, 'Mega Feirón' se ha convertido en el nuevo destino para los cazadores de ofertas.

Artículos a precio de ganga

Su principal atractivo reside en el origen de su stock, y es que, aunque en su mayoría se trata de objetos de uso cotidiano sin marcas concretas como sartenes, aspiradoras o batidoras, al proceder de liquidaciones de distribuidores como Amazon, se pueden encontrar por precios muy por debajo de lo habitual.

Al proceder de liquidaciones, las ofertas son muy por debajo de los precios habituales / @megafeiron

Así, con un catálogo extremadamente variado, el comprador puede encontrar desde un exprimidor por 10 euros, cafeteras exprés por 30 euros o productos menos habituales como cascos de moto por 40 euros, y maletas desde 24 euros.

Basado en la rotación continua de su stock y en la disponibilidad limitada de las unidades, la agilidad de compra es clave para no dejar pasar ninguna oportunidad. Esto también hace posible visitar el local varias veces a lo largo de la semana sin sentir que se está en la misma tienda, ya que todos los objetos ofertados se renuevan cada 24 horas.

El megaoutlet también incluye algunos productos más inusuales como maletas, cascos de moto, y otras prendas de ropa / @megafeiron

Horario y cómo llegar

El establecimiento abre de miércoles a sábado de 10:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:00, y los domingos de 10:00 a 14:00 horas. En cuanto a su acceso en coche se podrá acceder directamente desde la A-42 o, si se prefiere usar el transporte público, se deberá utilizar la línea C3 de Cercanías hasta San Cristóbal Industrial, para después caminar unos pocos minutos a pie.