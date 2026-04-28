El director de Operación de Metro, un año después del apagón: "Funcionaron los protocolos y sobre todo, las personas"

El responsable de Operación de Metro de Madrid, Fernando Rodríguez, ha subrayado este martes, cuando se cumple un año del apagón que dejó sin suministro eléctrico a la práctica totalidad de la Península, ha subrayado el reto que supuso para la compañía metropolitana, que vivió aquel 28 de abril de 2025 como uno de los días más complicados de su historia.

"Los protocolos funcionaron, pero sobre todo funcionaron las personas", ha explicado el responsable de Metro, donde viven con el orgullo de haber evacuado andenes, túneles y estaciones sin ningún incidente, gracias al empeño y esfuerzo de todo el personal.

Con 43 años trabajando en Metro, los últimos 14 en este puesto de responsabilidad, Rodríguez ha recordado que contaban con protocolos de actuación, pero ninguno para una situación así, ya que nadie podía prever una situación de apagón en todo el país y menos que durara tantas horas.

"Sabíamos como hacerlo, estábamos preparados y los trabajadores de Metro hicieron un trabajo encomiable. No solo se preocuparon de los viajeros sino también de que a sus compañeros no les pasase nada", ha explicado en declaraciones a Europa Press Televisión.

Los pasajeros fueron la prioridad de los responsables de Metro desde el primer momento, incluso cuando aún no sabían que el apagón afectaba a toda la Península Ibérica. "Recibimos una llamada de nuestro puesto central diciendo que nos habíamos quedado sin tensión" y más tarde otra precisando que "la cuestión era importante, que afectaba a toda la red de metro y que empezaban a tener noticias de que era a nivel nacional. No nos lo podíamos creer", ha apuntado el responsable de Metro.

Rodríguez ha detallado que el protocolo de emergencia se activó de inmediato para desalojar las estaciones y los trenes atrapados en los túneles, siendo esta última una tarea especialmente compleja. "Nuestro primer objetivo fue evacuar las estaciones y a las personas que se encontraban atrapadas en los túneles", ha insistido.

De los 230 trenes disponibles ese día, 44 habían quedado atrapados entre estación y estación, por lo que hubo que revisar todos los convoyes de los túneles "uno a uno con linternas". De esta forma recorrieron 300 kilómetros para asegurarse que ningún pasajero había decidido quedarse dentro de un tren a esperar a que volviera la luz.

Con todo el mundo remando hacia el mismo objetivo, alrededor de las 15.00 horas se habían desalojado todas las estaciones y se había comprobado que no había nadie atrapado en los ascensores.

"Nadie estaba preparado para un 0 energético nacional pero las personas resolvieron la situación porque los trabajadores tenían en su cabeza los procedimientos: desalojar y velar porque todo estuviera en orden y a nadie le pasase nada". "Fue un trabajo encomiable porque se hizo a ciegas".

Experiencia de un maquinista

A Carlos Alberto Portillo, maquinista de Metro de Madrid desde hace 20 años, el apagón le pilló en el andén de la estación de Puerta del Ángel. Un año después recuerda como al principio pensó que era "un fallo de corriente, pero nada más", poco después el personal de estación bajó al andén para decirle que "tampoco había corriente eléctrica en el exterior, ni siquiera semáforos en las calles".

Ese día Portillo acababa su jornada laboral a las 13.00 horas pero hasta las 23.00 horas que le relevó un compañero para hacerse cargo del tren no pudo marcharse. Durante todo ese tiempo subía a ratos a la calle, porque dentro del Metro la oscuridad era total y el aislamiento mayor. "Bajo tierra no sabes qué pasa, yo ni siquiera sabía si alguien había ido a buscar a mis hijos al colegio", ha indicado.

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Tras el apagón, el responsable de Operación de Metro ha explicado que se ha mejorado el protocolo y los recursos y, además, se ha llevado a cabo un ensayo general de apagón permanente. "Ahora tenemos la cabeza mejor amueblada y mejor dirigida si llega otra situación de estas para resolverla", ha concluido.